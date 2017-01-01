YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Tekelioğlu, Şehitler Haftasını kutladı

Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Tekelioğlu, Şehitler Haftasını kutladı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, vatan, bayrak ve mukaddesat için göz kırpmadan, koşarcasına mücadele veren ve bu uğurda şehit düşen kahramanların Müslüman Türk milletinin kalplerinin en müstesna köşesinde yerini aldığını söyledi.

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Tekelioğlu, "Topraktır vatan, şehittir toprakta yatan. Bayraktır vatanı özgür kılan ve şehittir bayrağa kanını katan. Şehit kanıyla sulandı bu toprak. Kaldır başını bir bak, şehitlerin kanından dalgalanan bayrak. Yüce Türk milleti vatanına göz diken dış ve iç düşmanlara karşı tek vücut, tek yürek, dimdik ayaktadır. İçimizdeki hainlere dün olduğu gibi bugün de fırsat vermeyecektir. Elinde silah olmasa da iman gücü ile topa, tüfeğe, tanka vücudunu siper edecektir. Kahraman şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimiz, yüce Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının zedelenmesine, bozulmasına asla müsaade etmeyeceğinden, Al Bayrağın gölgelediği kutlu vatan toprakları üzerinde ilelebet hür yaşayacağından emin ve müsterih olunuz. Ruhlarınız şad, makamlarınız cennet olsun" dedi.

(İC-MET-Y)



14.04.2017 16:46:58 TSI

NNNN

