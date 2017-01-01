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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Rektör Bilgiç: "KİTAM'ı teknoloji üssü haline getireceğiz"

14 Nisan 2017 Cuma, 16:46
Rektör Bilgiç: "KİTAM'ı teknoloji üssü haline getireceğiz"
Rektör Bilgiç: "KİTAM'ı teknoloji üssü haline getireceğiz"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezini (KİTAM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Rektör Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Kuran, KİTAM Müdürü Prof. Dr. Orhan Büyükgüngör, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ve KİTAM uzman personeli ile bir araya gelerek merkez ile ilgili bir toplantı yaptı.

"Beklentileri yerine getirebilmek için somut adımlar atacağız"
Toplantıda KİTAM'ın uzman personeli ile tanışan ve onlardan gelen görüş, öneri ve talepleri dikkate alan Rektör Bilgiç, KİTAM'ın üniversite için çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak beklentileri yerine getirebilmek adına somut adımlar atılacağını dile getirdi. Rektör Bilgiç, bu anlamda yönetim olarak KİTAM'ı Samsun ve ülkeye hizmet etme noktasında bir teknoloji üssü hâline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Aktif rol almanızı bekliyoruz"
Rektör Prof. Dr. Bilgiç konuşmasında KİTAM milyonlarca dolarlık donanıma sahip bir merkez olduğunu ve potansiyeli açığa çıkarabilmesi için merkezin verimli çalışması ve imkânlarının iyi bilinmesinin elzem olduğuna işaret ederek, "Bunun da başta müdürümüz ve siz değerli uzmanlarımızın aktif rol almasıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz" dedi.
Yönetim olarak hiç kimseye karşı ayrımcı bir yaklaşımları olmadığını ancak tembellik edenlere de kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini belirten Rektör Bilgiç, KİTAM gibi önemli ve stratejik merkezin tüm motivasyonu ve heyecanıyla önemli bilimsel çalışma ve projelere imza atacaklarına inandıklarını da sözlerine ekledi.
Rektör Bilgiç'in konuşmasından sonra KİTAM Müdürü Prof. Dr. Orhan Büyükgüngör merkezin alt yapısı, fiziki özellikleri, merkezde yapılan bilimsel araştırmalar, analiz ile ölçümler ve yaşanan sorunlara dair bir sunumda bulundu.
Sunumun ardından Rektör Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Mehmet Kuran, KİTAM'ın bünyesinde bulunan Malzeme ve Görüntüleme Birimi ile Biyoteknoloji Birimindeki laboratuvarları, sonrasında da seminer ve toplantı salonunu gezerek Müdür Büyükgüngör, Yeşilyurt MYO Müdürü Yıldızlı ve uzman personelden bilgi aldı.

Uzman personelden dış kaynaklı proje üretme sözü
Ziyarette uzman personele dış kaynaklı projeler üretme konusunda telkinde bulunan Rektör Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Kuran onlardan proje üretme sözü de alarak devamında uzmanlara hitaben şunları söyledi: "OMÜ olarak tematik alanlara yönelmek istiyoruz. Üreteceğiniz projeler tematik alanların içinde kalırsa tabii ki sizlerin yararlanması konusunda elimizden geleni yaparız. Güzel ve heyecanlı bir ekiple karşılaştım. Umarım bu heyecanınız daimi olur."
(SAM-SLH-Y)

14.04.2017 16:53:56 TSI
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