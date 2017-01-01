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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Engelli öğrencilerden el sanatları sergisi

14 Nisan 2017 Cuma, 16:50
Engelli öğrencilerden el sanatları sergisi
Engelli öğrencilerden el sanatları sergisi

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Malatya Mehmet Topsakal Özel Eğitim Uygulama ve iş Uygulama Okulu öğrencileri kendi bireysel becerileri ile yaptıkları el emeği göz nuru eserleri sergilediler.
Öğretmenleri gözetiminde ve yaklaşık bir yılık yoğun bir çalışma sonucu birbirinden değerleri eserler meydana getiren engelli öğrenciler bu eserlerini Malatya Park Alışveriş Merkezinde kurulan sergide sergiledi. AVM misafirlerinin yoğun ilgi gösterdiği sergiyi ziyaret eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı sergininin açılışını yaparak öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatlı, sergiyi görünce çok mutlu olduğunu kaydederek, öğrencilerle gurur duyduğunu belirtti. Engelli öğrencilerin kendini değerli hissetmesi adına serginin çok anlamlı olduğunu aktaran Tatlı, "Biz özel okulda okuyan bir çocuğumuzun bir düğmesini iliklemesini dahi çok büyük bir gelişme olarak görüyoruz. Şimdi öğrencilerimiz artık resimler yapıyor, ürünler meydana getiriyorlar, bu bizi çok heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan, tablodan kokulu taşlara kadar birçok ürünün sergilendiği sergi Pazar gününe kadar açık olacak.
(BT-SD-Y)

14.04.2017 16:58:34 TSI
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