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Büyükşehir'den Kestel'deki muhtarlara teknoloji desteği

14 Nisan 2017 Cuma, 16:51
Büyükşehir'den Kestel'deki muhtarlara teknoloji desteği
Büyükşehir'den Kestel'deki muhtarlara teknoloji desteği

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel İlçesi'ndeki 27 muhtarlığa, işlerin daha hızlı yürümesi amacıyla bilgisayar ve yazıcı hediye edildi.
Bursa'nın değerine değer katan hizmetlere imzasını atan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların devletle ilk temas noktası olan muhtarlıklara desteklerini sürdürüyor. Muhtarların teknolojiden en etkin şekilde faydalanması ve kaliteli hizmetin vatandaşlarla buluşturulması amacıyla tüm ilçelerde teknoloji desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel İlçesi'ndeki 27 muhtarlığa bilgisayar ve yazıcı verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kestel Muhtarlar Derneği'nde bir araya geldiği muhtarlara bilgisayar ve yazıcılarını verdi. Bursa'nın günden güne geliştiğine işaret eden Altepe, bu değişime muhtarların da uymasının önemli olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi'nin Kestel'in yanında olduğunu kaydeden Başkan Altepe, "Önemli olan hizmettir. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın tüm ilçelerine hizmetlerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyor, kentimize eserler kazandırıyoruz. Kestel'deki muhtarlarımız da artık kayıt işlemleri, ikametgâh belgeleri, nüfus kayıt örnekleri ve onay belgesi gibi muhtarlık işlemlerini modern teknolojiyle, rahatlıkla yapabilecekler" diye konuştu.
Başkan Altepe, muhtarların Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan özel yazılımı kullanacağını sözlerine ekledi. Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ile Kestel Muhtarlar Derneği Başkanı Necdet Diler de Büyükşehir Belediyesi'nin Kestel'deki muhtarlıklara destekleri ve kentteki hizmetleri sebebiyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti.
(AÇ)

14.04.2017 16:57:38 TSI
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