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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Tarım Fuarına ziyaretçi akını

14 Nisan 2017 Cuma, 16:56
Tarım Fuarına ziyaretçi akını
Tarım Fuarına ziyaretçi akını
- Büyükşehir Belediyesi ücretsiz sebze fidesi dağıttı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 11. Doğu ve Güneydoğu Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
Mişmişpark Fuar Alanında açılan ve 16 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak olan fuara katılmak isteyen vatandaşlar için bazı ilçeler ile eski Belediye Meydanında belediye otobüsleri kaldırılırken, fuarda tanıtım ve satışın yanı sıra birçok etkinlik de düzenleniyor.
Çiftçiye destek sürüyor
Öte yandan, kurulduğu günden bu yana çiftçilere yoğun destekler veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 11. Tarım Fuarında da çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Çiftçilerin yanı sıra apartman bahçelerinde de tarımı özendirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, Tarım Fuarında vatandaşlara ücretsiz sebze fideleri ile mavi selvi dağıttı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, fuarda bulunan Büyükşehir Belediyesi standında vatandaşlara ücretsiz olarak; 5 bin 400 adet domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesi, bin adet çilek fidesi, 4 bin 320 adet menekşe fidesi ile 5 bin adet mavi selvi dağıtıldı. Fuarda ayrıca 3 bin adet çiftçi kayıt defteri, 10 bin adet bilgilendirici broşür, 3 bin adet kalem ile 2 bin adet de şapka vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.
Vatandaş memnun
Açıldığı ilk günden itibaren büyük yoğunluk yaşanan 11. Tarım Fuarını ziyaret eden vatandaşlar büyük memnuniyet yaşıyor. Tarım ile ilgili teknolojik gelişmelerin sergilendiği fuarda, ayrıca vatandaşlar bilgi alışverişinde de bulunuyorlar. Yöresel ürünlerin pazarlandığı stantlarda da indirimli ve zengin çeşit doğal tarım ürünleri, vatandaşların hizmetine sunuluyor.
16 Nisan'da sona eriyor
12 Nisan Çarşamba günü açılan Tarım Fuarı, 16 Nisan Pazar günü sona erecek. Başta Malatya ve bölge illeri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında katılımcı ve ziyaretçilerin geldiği fuar, Türkiye'nin önemli tarım fuarlarından bir tanesi olma özelliği taşıyor.
(BT-SD-Y)

14.04.2017 16:59:48 TSI
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