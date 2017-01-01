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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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TESKİ'den referandum sürecinde alınacak tedbirler

14 Nisan 2017 Cuma, 16:57
TESKİ'den referandum sürecinde alınacak tedbirler

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak halk oylaması sürecini vatandaşların huzurlu ve sorunsuz geçirmeleri amacıyla bir genelge yayımladı.
TESKİ Genel Müdürü Başa, Referandum Sürecinde Alınacak Tedbirler konulu yayımladığı genelgede, "Ülkemiz genelinde 16 Nisan 2017 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yapılacak olan halk oylaması çerçevesinde, İlimizde Genel Müdürlüğümüz görev ve sorumlulukları ile ilgili herhangi bir olumsuz durumun yaşanmasına sebebiyet verilmemesi amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu oylama kapsamında 13 Nisan 2017 Perşembe gününden itibaren oylama süresi sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet yürüten yüklenici firmalar da dahil olmak üzere, tüm birimlerimizin acil arızalardan kaynaklanan bakım onarım çalışmaları dışında kalan; planlı, programlı, revizyon ve yatırım amaçlı çalışmaların durdurulması, İlçe Şube Müdürlerinin oylama süresi boyunca görevlerinin başında bulunması, personel izinlerinin durdurulması ve Alo 185 Çağrı Merkezi Personelinin görevlerini yerine getirme aşamasında her zamankinden daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu nedenle genel müdürlüğümüz tüm birimlerinin ve genel müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet yürüten yüklenici firmaların yukarıda belirtilen tedbirlere uymaları konusunda tüm tedbirlerin alınması ve bu konularda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim" ifadelerine yer verdi.
(HLD-MEF-Y)

14.04.2017 16:57:51 TSI
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