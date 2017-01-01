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GAÜN'de Yeni Dünya Düzeninde Türkiye Konferansı

14 Nisan 2017 Cuma, 16:59
GAÜN'de Yeni Dünya Düzeninde Türkiye Konferansı
GAÜN'de Yeni Dünya Düzeninde Türkiye Konferansı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) işbirliğinde hazırlanıp, konuşmacılığını Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık'ın yaptığı "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye" konulu konferans GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.
Programın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, dış düşmanlarla mücadele etmek gerekir ama asıl sorunun içimizdeki hainlerle mücadele etmek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gür, "Bu coğrafyanın sahipleri olarak tarih boyunca hep şu topraklara işgal nazarıyla bakanlarla mücadele ettik. Elbette ki, dış düşmanlarla mücadele etmek kolay asıl sorun içimizdeki hain yapılarla mücadele etmek. Bu konuda Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle ve bütün katmanlarıyla milli birlik seferberliği oluşturarak gerekli cevabı verdik" şeklinde konuştu. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, dünyada fiilen bir üçüncü dünya savaşının yaşandığını ifade ederek, "Klasik anlamda bildiğimiz ikinci dünya savaşı gibi olmayabilir ama olguların yerini almış olan ayrılıkçı guruplar, etnik ve mezhepsel guruplar bir de çıkar gurupları bu guruplar artık savaşıyorlar. Bunların büyüklükleri bunların kullandığı silah ve malzeme imkanları ve çatışmaların büyüklüğü ikinci dünya savaşını çoktan geçmiş durumda. İkinci dünya savaşında ölen sivil sayısı 1990 yılından sonra ki yeni dünya düzeni o zamandan başlıyor. Yarar, terörün tanımını aştığını söyleyerek, "Yeni dünya düzeninde PYD, PKK, DAEŞ farklı farklı örgütleri tanımlamaya çalışıyoruz. Ama adını hep terör üzerinde duruyoruz. Evet yaptıkları ve uyguladığı metotlar bir terör, ama bu artık terör tanımına sığdıramayacağımız kadar büyüklükte ve bu çuvala girmez. Rakamlara bakıyorsunuz, örgütlerin büyüklüğüne bakıyorsunuz, maddi imkanlarına bakıyorsunuz artık bunları klasik bir terör örgütü olarak değerlendiremezsiniz. Bugün terör örgütü olan Suriye'deki yapılanması olan gurubun silahlı militan sayısı 40 bin civarında bu 40 bin kişinin silahı mermisi bir fabrika ancak karşılar" diye konuştu.
Vekalet savaşları üzerinden bir 3. Dünya savaşını yaşadıklarını kaydeden Gazeteci - Yazar Süleyman Özışık, "Hiç hesapta yokken DAEŞ diye bir terör örgütü çıktı ve bu örgün hem Irak hem de Suriye'nin haritasını değiştirmeye başladı. Ne hikmetse bunların aldıkları yerleri başka bir terör örgütü olan PKK PYD gelip yerleşti. Dünyada en genç nüfusa sahip ülkelerden biriyiz. Bu anlamda yeni dünya düzeninde Türkiye ne söyleyecekse, Allah izniyle son söz Türkiye'nin olacak. Biz de bunun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.
Konferansın sonunda Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından konuşmacılara hediye verildi. Etkinliğe Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç Dr. Ayhan Doğan, akademik ve idari personelle çok sayıda öğrenci katıldı.
(SD-Y)

14.04.2017 17:06:43 TSI
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