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Dursunbey AK Parti'de referandum çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - AK Parti Dursunbey İlçe Teşkilatı, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Dursunbey İlçe Teşkilatı, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti heyeti, referandum çalışmaları kapsamında son olarak Adaören ve Selimağa Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Adaören Mahallesinde konuşan AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Akif Kandemir; 16 Nisan'da yapacak olan seçimin, sıradan bir seçim olmadığını hatırlattı. Başkan Kandemir bu seçimin Muhtarlık, Belediye Başkanlığı ya da milletvekilliği seçimi olmadığını kaydederek, referandumda ülkenin kaderinin tayin edileceği ve geleceğinin belirleneceğini ifade etti.

Başkan Akif Kandemir'in ardından söz alan eski Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali ise, AK Parti'nin gücünü tamamen milletten aldığını ifade ederek, "AK Parti, kesinlikle milletin partisidir" dedi. Sali, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu milletin, geleceğimizin seçimi. Ülkemizin şaha kalkması için, 15 yıldır dar ve kısıtlı imkânlarla yaptığımız işi inşallah daha ileriye taşımamız için önemli bir seçim. Değişecek olan yeni sistem ile Türkiye daha güçlü bir ülke haline gelecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mahalle halkının sorunlarını dinleyen AK Parti İlçe teşkilatı vatandaşlarda da sohbet etti. AK Parti İlçe teşkilatının ikinci grubu ise Selimağa Mahallesinde vatandaşlara hitap etti. Buradaki buluşmaya ise Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan, Belediye Meclis Üyeleri ve eski AK Parti milletvekili aday adayı Mustafa Canbey katıldı.

(HD)



14.04.2017 17:04:06 TSI

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