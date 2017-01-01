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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Gaziler derneğinden teşekkür ziyareti

14 Nisan 2017 Cuma, 16:58
Gaziler derneğinden teşekkür ziyareti
Gaziler derneğinden teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muammer Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri önderliğinde Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i teşekkür ziyaretinde bulundular.
Dernek Başkanı Muammer Özdemir , gazilere ve dernek faaliyetlerine göstermiş olduğu katkılardan dolayı Başkan Tekine ,Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yazılı olduğu kabartmalı Atatürk tablosu hediye etti. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de, ülkemizin birlik ve beraberliğini, barışı ve huzurunu, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için canını vermekten kaçınmayan gazilere yardımcı olmayı görev kabul ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazilerimize her konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.
EY-SÖ-Y)

14.04.2017 16:58:15 TSI
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