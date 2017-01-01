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Gaziler derneğinden teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muammer Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri önderliğinde Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i teşekkür ziyaretinde bulundular.

Dernek Başkanı Muammer Özdemir , gazilere ve dernek faaliyetlerine göstermiş olduğu katkılardan dolayı Başkan Tekine ,Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yazılı olduğu kabartmalı Atatürk tablosu hediye etti. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de, ülkemizin birlik ve beraberliğini, barışı ve huzurunu, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için canını vermekten kaçınmayan gazilere yardımcı olmayı görev kabul ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazilerimize her konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

EY-SÖ-Y)



14.04.2017 16:58:15 TSI

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