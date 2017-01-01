Uyuşturucu içenlere göz açtırılmıyor
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini arttırdı.
Adıyaman il Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu maddelerle mücadele kapsamında yapılan devriye görevinde Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyü mevkiinde 2 şüpheli şahsın görülmesi üzerine, şahısların üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada şahıslar üzerinde 1 paket içerisinde 5 gram kullanıma hazır kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(AHM)
14.04.2017 17:16:35 TSI
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