14 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Uyuşturucu içenlere göz açtırılmıyor

14 Nisan 2017 Cuma, 17:13
Uyuşturucu içenlere göz açtırılmıyor
Uyuşturucu içenlere göz açtırılmıyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini arttırdı.
Adıyaman il Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu maddelerle mücadele kapsamında yapılan devriye görevinde Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyü mevkiinde 2 şüpheli şahsın görülmesi üzerine, şahısların üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada şahıslar üzerinde 1 paket içerisinde 5 gram kullanıma hazır kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(AHM)

14.04.2017 17:16:35 TSI
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