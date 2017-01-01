14 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı:

14 Nisan 2017 Cuma, 17:17
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı:
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı:
- "Büyük dirilişin eşiğindeyiz"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı referanduma iki gün kala yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'nin tarihi bir adım atmaya hazırlandığını ve ülkenin büyük bir dirilişin eşiğinde olduğunu söyledi.
Yazılı açıklamasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçmesiyle birlikte her alanda daha da büyüyeceğini belirten Başkan Kahtalı, "İşte tam da bu yüzden FETÖ'sü de, PKK'sı da, DHKP-C'si de, Avrupa'sı da yeni sisteme 'hayır' diyor. Çünkü ne hain terör odakları ne de Haçlı ittifakları daha güçlü bir Türkiye istemiyor" ifadelerine yer verdi.
"Bir kez daha tuzaklarını başlarına geçireceğiz"
Sözlerini 15 Temmuz hain darbe girişimini anımsatarak sürdüren Başkan Kahtalı, "15 Temmuz'da necip milletimiz hainlerin tuzaklarını başlarına geçirdi. Şimdi ise bu hainlerin iplerini elinde bulunduranlar sahneye çıktı. 16 Nisan'da onların da tuzaklarını başlarına geçirmek için 'evet' diyeceğiz" ifadelerine yer verdi. AK Parti iktidarları döneminde, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamış hizmetlerin hayata geçirildiğinin altını çizen Kahtalı, "Bu hizmetlerin devam edebilmesi için Türkiye'nin kalıcı istikrara ihtiyacı var. Bizim artık koalisyonlar ve çift başlılığın getirmiş olduğu sorunlarla uğraşmaya vaktimiz yok. Daha müreffeh bir Türkiye için 16 Nisan'da kararımızı vereceğiz ve milletçe 'evet' diyeceğiz" sözlerini kaydetti.
Oy kullanma saatleri
Başkan Hakan Kahtalı 16 Nisan günü 07.00 ile 16.00 saatleri arasında Malatya halkının oylarını kullanabileceğini de anımsatarak, "Hizmetlerin artarak devam etmesi için, darbelerin bir daha yaşanmaması için daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için ben inanıyorum ki Malatya 'evet' diyecek. Malatya sandıkta 'Türkiye şahlanmaya devam etsin' diyecek. Kutlu davasına sahip çıkacak inşallah" şeklinde konuştu.
"Halk oylamasının galibi Türkiye'dir"
Başkan Kahtalı açıklamasının sonunda ise referandum sürecine dair sağduyu çağrısında bulundu. Bu süreçte kutuplaşmaya asla yer olmadığına vurgu yapan Başkan Kahtalı, "Malatya halkımızın, necip milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. 16 Nisan'ın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesi en büyük temennimizdir. Unutulmamalıdır ki halk oylamasının galibi 80 milyon Türkiye'dir. Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz, hepimiz aynı Allah'ın kuluyuz. Bu nedenle herkesin sağduyulu davranacağına inanıyorum, Allah hepinizden razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
(BT-SD-Y)

14.04.2017 17:25:41 TSI
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