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İznik Devlet Hastanesi'nde tomografi cihazı hizmete girdi



(Fotoğraflı)



Halil Ataş

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, Devlet Hastanesinde yeni cihazlar hizmete girdi.

Fizik tedavi ünitesi, radyoloji bölümünde bulunan bilgisayarlı tomografi ve kemik ölçüm cihazları bölümü açıldı. Devlet Hastanesi Başhekimi Aybars Alemdaroğlu, hastanenin kalite standartlarını yükselttiklerini, sağlık hizmet sunumlarını da üst seviyelere çıkarttıklarını söyledi. Alemdaroğlu, "3 sene önce eski hastanede radyoloji görüntüleme yöntemi olarak sadece eski tip röntgen cihazı ve bir adet ultrason cihazı ile hizmet verilmekte iken, yeni hastaneye taşınılması ile birlikte teknik donanım ve verilen sağlık hizmeti kalitesinde büyük hamle yapıldı. Hastanede son sistem dijital röntgen ve renkli doppler ultrasonografi cihazları bulunurken, son olarak bilgisayarlı tomografi ve kemik dansitometri cihazlarının da kazandırılmasıyla röntgen bölümü ileri seviye radyoloji görüntüleme merkezi haline getirildi.

fizik tedavi gören hastalar bundan böyle hastane giriş katında yeni fizik tedavi ünitesinde tedavi görecekler. Bu yaşlılar için büyük kolaylık olacak" dedi.

Yeni bölümlerin açılışına İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Bennur Karaburun ile bürokratlar katıldı.

(MŞ)



14.04.2017 17:27:12 TSI

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