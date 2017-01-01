14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İznik Devlet Hastanesi'nde tomografi cihazı hizmete girdi

14 Nisan 2017 Cuma, 17:19
İznik Devlet Hastanesi'nde tomografi cihazı hizmete girdi
İznik Devlet Hastanesi'nde tomografi cihazı hizmete girdi

(Fotoğraflı)

Halil Ataş
BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, Devlet Hastanesinde yeni cihazlar hizmete girdi.
Fizik tedavi ünitesi, radyoloji bölümünde bulunan bilgisayarlı tomografi ve kemik ölçüm cihazları bölümü açıldı. Devlet Hastanesi Başhekimi Aybars Alemdaroğlu, hastanenin kalite standartlarını yükselttiklerini, sağlık hizmet sunumlarını da üst seviyelere çıkarttıklarını söyledi. Alemdaroğlu, "3 sene önce eski hastanede radyoloji görüntüleme yöntemi olarak sadece eski tip röntgen cihazı ve bir adet ultrason cihazı ile hizmet verilmekte iken, yeni hastaneye taşınılması ile birlikte teknik donanım ve verilen sağlık hizmeti kalitesinde büyük hamle yapıldı. Hastanede son sistem dijital röntgen ve renkli doppler ultrasonografi cihazları bulunurken, son olarak bilgisayarlı tomografi ve kemik dansitometri cihazlarının da kazandırılmasıyla röntgen bölümü ileri seviye radyoloji görüntüleme merkezi haline getirildi.
fizik tedavi gören hastalar bundan böyle hastane giriş katında yeni fizik tedavi ünitesinde tedavi görecekler. Bu yaşlılar için büyük kolaylık olacak" dedi.
Yeni bölümlerin açılışına İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Bennur Karaburun ile bürokratlar katıldı.
(MŞ)

14.04.2017 17:27:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;KOSGEB 5. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi&quot;
YEREL

"KOSGEB 5. UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ"
Çocuklar elleriyle resim yaptı
YEREL

ÇOCUKLAR ELLERİYLE RESİM YAPTI
Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finaline doğru
YEREL

VOLEYBOL KADINLAR CHALLENGE KUPASI FİNALİNE DOĞRU

Eski CHP belediye başkan adayı &quot;Evet&quot; oyu verecek
YEREL

ESKİ CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI "EVET" OYU VERECEK
Büyükşehir'den Kestel'deki muhtarlara teknoloji desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN KESTEL'DEKİ MUHTARLARA TEKNOLOJİ DESTEĞİ
Bursa Müftülüğünün Kutlu Doğum Haftası programı belli oldu
YEREL

BURSA MÜFTÜLÜĞÜNÜN KUTLU DOĞUM HAFTASI PROGRAMI BELLİ OLDU
Ayşe Hatun Camii ibadete açıldı
YEREL

AYŞE HATUN CAMİİ İBADETE AÇILDI
BTM'den izlenme rekoru
YEREL

BTM'DEN İZLENME REKORU
Dündar: &quot;15 Temmuz dirilişti, 16 Nisan yükseliş olacak&quot;
YEREL

DÜNDAR: "15 TEMMUZ DİRİLİŞTİ, 16 NİSAN YÜKSELİŞ OLACAK"
Büyükanneler maaşlarını almaya başladı
YEREL

BÜYÜKANNELER MAAŞLARINI ALMAYA BAŞLADI
Bursalı incir üreticilerine budama eğitimi
YEREL

BURSALI İNCİR ÜRETİCİLERİNE BUDAMA EĞİTİMİ
Drama kursları ilgi görüyor
YEREL

DRAMA KURSLARI İLGİ GÖRÜYOR
Bursagaz'dan sürdürülebilir gelecek için enerji verimliliği
YEREL

BURSAGAZ'DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Uluslararası Rabia Platformu:
YEREL

ULUSLARARASI RABİA PLATFORMU:
UEDAŞ'ta İbrahim Gümüşlü dönemi
YEREL

UEDAŞ'TA İBRAHİM GÜMÜŞLÜ DÖNEMİ
Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupa için sahaya çıkıyor
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Mustafakemalpaşa'ya dev tesis
YEREL

MUSTAFAKEMALPAŞA'YA DEV TESİS
Trafik sigortası ödemelerinde taksitin kaldırılması
YEREL

TRAFİK SİGORTASI ÖDEMELERİNDE TAKSİTİN KALDIRILMASI
Marmarabirlik havuzdan ürün alımına başlıyor
YEREL

MARMARABİRLİK HAVUZDAN ÜRÜN ALIMINA BAŞLIYOR
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Bursa'da BBDSO ve KKTC CSO konseri
YEREL

BURSA'DA BBDSO VE KKTC CSO KONSERİ
Kumla'nın doğalgaz hasreti sona erdi
YEREL

KUMLA'NIN DOĞALGAZ HASRETİ SONA ERDİ
Rumelililer 'evet' diyecek
YEREL

RUMELİLİLER 'EVET' DİYECEK
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU:
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı