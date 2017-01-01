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İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli

14 Nisan 2017 Cuma, 17:24
İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli
İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi tarafından, "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu bir panel düzenlendi.
Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek'in moderatörlüğünde yapılan panelde Yrd. Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı, Doç. Dr. Saim Ocak, Avukat Ahu Durak, Uzmanlar Naci Kırtaş ve Abidin Özler birer sunum yaptılar.
Panelde ilk sunumu Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı yaptı. Alacadağlı "İşveren ve İş Sağlığı Profesyonellerinin Yükümlülükleri" konulu konuşmasında iş kazaları ve mesleki hastalıklardan dolayı görülen zararlarla alakalı istatistiki bilgiler verdi. Madde madde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun tüzel ve gerçek kişilere yüklediği yükümlülükleri anlattı.
Alacadağlı'dan sonra sıra Doç. Dr. Saim Ocak'ın sunumuna geldi. Ocak "İşveren ve İş Sağlığı Profesyonellerinin Hukuki ve Cezai Yükümlülükleri" konulu sunumunda İşveren ve iş profesyonellerine uygulanan hukuki ve cezai yaptırımlardan bahsetti. Bu yaptırımların tazminat davaları, ceza davaları, idari yaptırımlar ve kamu ihalelerinden men etme olduğunu söyledi.
Ocak'tan sonra Avukat Ahu Durak'ın sunumuna geçildi. Durak "SGK'nın Rücu İşlemleri" konulu konuşmasına iş kazası kavramını açıklayarak başladı. SGK'nın yapısı ve işleyişine değinen Durak, 5510 sayılı SGK Kanununa göre iş kazaları nedeniyle yaralanan ya da vefat eden sigortalıların kendilerine veya yakınlarına yapılan ödeme çeşitlerinden bahsetti.
Avukat Durak'tan sonra kürsüye gelen Uzman Naci Kırtaş "Mesleki Yeterlilikler" isimli konuşmasında değişen kanunla çok tehlikeli ve tehlikeli olarak nitelendirilen mesleklerde çalıştırılan bireylerin artık mesleki yeterlilikleri olması gerektiğini, bunun olmaması durumunda kanunlarda belirtilen cezaların hem çalışan hem de işvereni ilgilendirdiğini söyledi.
Panelin son sunumunu Uzman Abidin Özler gerçekleştirdi. Özler "Patlamadan Korunma Dokümanı" konulu konuşmasında patlamadan korunma ile ilgili ilk çalışmaların 1800'lü yıllarda maden sektöründe yapıldığını söyledi. Patlama ile ilgili standartların neler olduğunu açıklayan Özler, dünya üzerinde patlamadan korunma ile ilgili standartların gelişim seyrini ve Türkiye'de hangi standartların kullanıldığını anlattı.
Program, oturum başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek'in konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etmesiyle sona erdi.
(YY-AA-Y)

14.04.2017 17:31:55 TSI
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