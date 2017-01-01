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Öğrenciler'den Huzurevi ziyareti



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Asmalı Konak Huzurevini ziyaret ettiler.

Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, bir huzurevini ziyaret ederek yaşlıların ellerini öptüler. Öğrenciler, huzurevi sakinlerine, karanfiller hediye ederek, onlar bizim değerlerimizsiniz, asla yalnız değilsiniz dediler.

(AD-SÇ-Y)



14.04.2017 17:19:01 TSI

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