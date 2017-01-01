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SAÜ'de PDR günleri sona erdi

14 Nisan 2017 Cuma, 17:18
SAÜ'de PDR günleri sona erdi
SAÜ'de PDR günleri sona erdi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Psikolojik Danışmanlar Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "1. PDR Günleri" tamamlandı.
Etkinliğin 3'üncü ve son gününe Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan, "Erken Çocuklar ve Rehberlik" başlıklı sunumuyla başladı. Prof. Dr. Küçükturan, Çocuk Gelişimi bölümü ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün amaçları arasındaki benzerlikten ve bu iki bölümün odak noktasının çocuk olduğundan bahsetti. Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik programlarının erken çocukluk dönemini de kapsaması gerektiğine değinen Küçükturan, okulöncesi eğitimde rehberlik yaklaşımında, bireyin gelişimsel ihtiyaçlarının ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.
Doç. Dr. Mustafa Koç da etkinliğin devamında "Travmayla Mücadele" konulu bir konuşma yaptı. İlgiyle karşılanan konferansta Doç. Dr. Mustafa Koç, travma sonrası stres bozukluğu hakkında bilgiler verdi. Travmaya neden olan faktörlere ve travmanın yol açtığı sonuçlara değinen Doç. Dr. Koç, konuyu travma örnekleri üzerinden açıkladı. Doç. Dr. Mustafa Koç, travmaların iyileştirilmesi için "bul, yüzleştir; bul, ilişkilendir" şeklinde bir yöntem kullanılması gerektiğinden bahsederek, bu yöntemle sorunun kaynağı saptanacağını, kişinin sorunla yüzleştirilip kaynakla travma sonrası ilişkilendirileceğini söyledi. Bu uygulamalarla farkındalık kazandırılması gerektiğine vurgu yapan Koç, affetmenin ve unutmanın travmayı atlatmada önemli bir etken olduğunu da dile getirdi.
Etkinliğin devamında Yrd. Doç. Dr. Betül Düşünceli "Logo Terapi" başlıklı bir sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr. Düşünceli, sunumunda yaşamda anlam arayışının insan davranışlarındaki öneminden, insanın kaderini kendi kararlarının belirlediğinden ve sorumluluk almanın hayattaki yerinden bahsetti. Yrd. Doç. Dr. Düşünceli, acıdan kaçınılamadığı bir durumda acının yaşamın anlamlı bir parçası olarak görülmesi gerektiğine vurgu yaparak, kişiye olduğu gibi değil olabileceği gibi davranılırsa, kişinin kendi potansiyeline yaklaşabileceğinden bahsetti. PDR Günleri'nin üçüncü günü "Psikolojik Danışmanların Anaokulu İlkokul Mesleki Deneyimleri"nin aktarıldığı panel ile devam etti. Prof. Dr. Ayşe Güler, Küçükturan'ın panel başkanlığında Psk. Dan. Musa Yıldırım ve Dr. Sadiye Keleş tarafından, okul öncesinde karşılaşılan sorunlar, bağlanma türleri, bağlanmada dokunmanın önemini anlatan deneylere ait videolar ve ilkokuldaki deneyimleri öğrencilerle paylaşıldı. Panelin sonunda panel konuşmacıları tarafından öğrencilerin yönelttiği sorular yanıtlandı. Panelin bitimiyle davetli konuşmacılara plaketlerini ve teşekkür belgelerini Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlar Öğrenci Topluluğu akademik başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Sapmaz tarafından takdim edildi.
1'incisi düzenlenen PDR Günleri, Yrd. Doç. Dr. Fatma Sapmaz tarafından SAÜ Psikolojik Danışmanlar Öğrenci Topluluğuna teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve PDR yemininin yapılması ile son buldu.
(BCT-İÇ)

14.04.2017 17:18:02 TSI
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