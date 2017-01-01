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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ'da, yeni stadyum için ilk kazma vuruldu

14 Nisan 2017 Cuma, 17:21
Elazığ'da, yeni stadyum için ilk kazma vuruldu
Elazığ'da, yeni stadyum için ilk kazma vuruldu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 2017 yatırım programına alınan Atatürk Stadyumu'nun yenilenmesi projesi kapsamında ilk kazma vuruldu.
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan Elaziz Belediyespor - Orduspor maçı sonrası, 2017 yılı yatırım programına alınan ve yerinde yapımı kararlaştırılan yenileme projesi için koltuk sökme işlemleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar'ın katılımıyla yapıldı. Eline kazmayı alan Acar, işçilere koltukların sökülmesinde yardım etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar; "Bakanlığın Elazığ Stadyumu'nun başlaması yönünde talimatları oldu. Resmi prosedürler bitti ve bugün itibariyle ilk kazma küreği vurduk. Kuzey kale arkasından başladık. Önce koltukları sökeceğiz. Hali hazır yerleri sabit tutacağız. Lig bitene kadar yapabileceğimiz çalışmayı yapacağız. Yenileme aşamasında örnek olarak Şükrü Saraçoğlu Stadyumu alındı. Dört tarafı kapalı, çok donanımlı bir stadyum yapılacak"dedi.
Yerinde inşası yapılacak olan stadyumun kapasitesinin 17 bin 500 ile 20 bin arasında olabileceğini belirten Acar, kendilerinin arzu ettiğinin kentin plakası olan 23 ile alakalı 23 bin olduğunu, ancak proje çalışmalarının tamamlanmasıyla netlik kazanacağını kaydetti.
(HK-HİV-Y)

14.04.2017 17:21:20 TSI
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