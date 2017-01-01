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Başkan Alemdar herkesi oy kullanmaya çağırdı



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SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 16 Nisan Pazar günü Anayasa Değişikliği için yapılacak halk oylamasında herkesi sandığa davet etti.

Sosyal paylaşım hesabı twitter üzerinden vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, oy kullanmanın önemine değinerek, "Değerli hemşehrilerim, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan referandumda herkesin oy kullanması çok önemli. Güçlü bir demokrasi için sandığa gidip oyumuzu kullanalım. Ülkemizin geleceğine sahip çıkalım. Geleceğimiz için, demokrasimiz için, daha güçlü Türkiye için herkesi sandıklara bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(BCT-İÇ)



14.04.2017 17:35:28 TSI

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