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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Şehit Niyazi Ergüven Kütüphanesi açıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 17:18
Şehit Niyazi Ergüven Kütüphanesi açıldı
Şehit Niyazi Ergüven Kütüphanesi açıldı

(Fotoğraflı)

Ali Çakmak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polis eşlerinin katkılarıyla Sultan Alparslan İlkokulu'nda yaptırılan ve 15 Temmuz gecesi hainler tarafından şehit edilen polis memuru Niyazi Ergüven'ün adı verildiği kütüphane törenle açıldı.
Kaymakam Serdar Kartal, törende yaptığı konuşmada, daha önce ilçenin en büyük okullarından birine ve emniyet amirliğindede bulunan konferans salonuna da şehidin ismini verdiklerini hatırlattı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci de konuşmasında, "İlçemize güzel bir kütüphane açıyoruz. İnşallah öğrencilerimiz burada okuyarak Niyazi Ergüven'i örnek alırlar. O bizim gönlümüzde. Küçük çocuklarımızın da örnek alacağı bir ağabeyleri. Onların hepsi bir Niyazi, bugün bir Niyazi gittiyse burada bir sürü Niyazi yetişecektir" diye konuştu.
Açılış törenine, şehit Niyazi Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, babası İsmet Ergüven, kız kardeşi Hüsne Ergüven'in yanı sıra KSÜ Rektörü Durmuş Deveci, Belediye Başkanı Osman Okumuş da katıldı.
(ALÇ-Y)

14.04.2017 17:18:25 TSI
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