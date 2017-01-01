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Bakan Faruk Özlü Düzcespor -Yeşil Bursa maçını izledi

- 3. lig 2. gurup Düzcespor Yeşil Bursa A.Ş.'yi 1-0 yendi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 3. lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor Yeşil Bursa A.Ş. maçını izledi.

Düzce'de referandum çalışmaları kapsamında çalışmalar yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü beraberinde Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, eski Milli Futbolcu Tanju Çolak ile birlikte 18 Temmuz Stadında Düzcespor Yeşil Bursa A.Ş. maçının ilk yarısını izledi. Taraftarlar Bakan Faruk Özlü'ye büyük ilgi gösterdi. Bakan Özlü maçın ardından ise Akçakoca ilçesine geçti.

Düzcespor kendi seyircisi önünde galip geldi.

3. Lig 2. Gurupta mücadele eden Düzcespor kendi evinde seyircisi önünde Yeşil Bursa A.Ş.'yi 1-0 yenerek maçtan galip ayrıldı.

(AY)



14.04.2017 17:45:02 TSI

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