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GAÜN'de 2 Uluslararası Doğu Akdeniz sempozyumu düzenlenen törenle başladı

14 Nisan 2017 Cuma, 17:41
GAÜN'de 2 Uluslararası Doğu Akdeniz sempozyumu düzenlenen törenle başladı
GAÜN'de 2 Uluslararası Doğu Akdeniz sempozyumu düzenlenen törenle başladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ahmet Kaya
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi Turizm Otelcilik meslek yüksek okulu koordinasyonunda "VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu" törenle başladı.
Gaziantep Üniversitesi Mavera kongre ve sanat merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya,Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Gür ve çok sayıda il ve ilçelerden turizmci katıldı. Programda konuşan Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, "Dünya'da artık şehirler birbirleri ile yarışıyor ülkeleri şehirler temsil ediyor.Gaziantep geçmişi 5 bin yıl öncesine kadar giden kültürel Arkiyolojik ve tarihi mirası ile kalkınma modelini hayata geçiren ve ülkemizi hakkı ile temsil eden ender şehirlerimizden birisidir .5 antik kendi ile kadim bir medeniyetin mirasçısı olan Gaziantep birçok mutfağın lezzetini potasında harmanlamış kendi mührünü vurmuş özgün ve zengin bir mutfak kültürü oluşturmayı başarmış müstesna gastronomi şehirlerinden biridir.Bu yönü ile dünyanın gastronomi baş kenti olmayı fazlası ile hakketmektedir" ifadelerini kullandı. Gaziantep Büyük şehir belediye Başkanı Şahin, "Kültür ve Medeniyet dediğimiz şeyin ne kadar değerli olduğunu ve bütün dünyada yükselen bir değer olduğunuzu görüyoruz .Aslında kültürün baktığımız zaman bir yaşam şekli yalnızca bir musiki,kitap ve sanat olmadığını bir yaşam şekli,kimlik,kişilikce özgüven bunların hepsi ile berabar bir hayat felsefelsi olduğunu görüyoruz.Şehir Medine medeniyet yetişmiş insan bu konuda şuurlanmış bilgilenmiş insan anlamına geliyor.Bu kadar elimizdeki birikmiş gücümüzü geleceğe taşımak koruyarak kullanmak bizim en büyük hedefimiz.Ekonomik kalkınma ile birlikte içine kültürü, sosyolojisini ve medeniyetini katmasak hepsini birlikte eş zamanlı yürütmesek yarın 2023 hedefinde kişi başına düşen milli geliri yakaladığımız zaman mutlu,erdemli faziletli hedefinden nerde olduğumuz sorusu cevabı için bugün bu meselelerin aynı şekilde ikiz kardeş gibi götürmemiz gerekiyor" dedi.
Vali Ali Yerlikaya ise "Bu şehir yerinde durmayı seven bir şehir değil üreten mücadele eden devamlı dinamik aynı zamanda karakter mizaç olarakta geçinen geçimli olan bir şehir.Yıllar boyu pek çok medeniyete ev sahipliği yaptınız son yüzyılda modern cumhuriyet dönemin de hep iç göçe konu oldunuz 30 40 bin'lik bir kasabanın 8 şubat 1921 'te en büyük marka değerini gazilik değerini meclisten al bugün gel 2 milyonluk nüfusa gel.2010 bizim en büyük meselemiz istihtam ağzı ile ilgili sıkıntıydı ta ki 2010 sonunda kadar son 6 yılda dış göç ile ilgili 450 bin'in üzerinde ki Suriyelilere ev sahipliği yapıyoruz" şeklinde konuştu. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ise, "Gaziantep gerek jeopolitik kültürel mirası medeniyetler bileşkesi olarak yer altında yer üstünde taşıdığı hazineleri ile eşsiz nadide mücevher gibidir çünkü sınırlarında 5 tane farklı medeniyet kalıntıları barındıran tek şehirdir.Gaziantep kendi küllerinden doğmasını bilen tarihte hiçbir zaman ihanete geçit vermeyen net duruşu ile dik bir şehirdir.Farklılıklarını düşman karşısında teke düşürerek mücadele azmini ayakta tutan bir şehirdir. O yüzden çevremizde ki savaş sıcaklığına rağmen hiç tereddüt etmeden sanayisinde, ticaretinde ,ihracatında ve eğitimde hiç dur durak demeden gelişmeye devam ediyor" diye konuştu.
Programda Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından Müsteşar Ömer Arısoy, Büyükşehir Belediyesi başkanı Fatma Şahin'e Gaziantep valisi Ali Yerlikaya'ya plaket verildi.
Sempozyum 2 gün boyunca Gaziantep üniversitesinde devam edecek.
(AK-SD-Y)

14.04.2017 17:50:08 TSI
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