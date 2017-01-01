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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Palu'da hayırsever iş adamı tarafından cami yaptırıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 17:42
Palu'da hayırsever iş adamı tarafından cami yaptırıldı
Palu'da hayırsever iş adamı tarafından cami yaptırıldı

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan cami açıldı.
Palu ilçesinde hayırsever bir iş adamı tarafından bin kişilik cami yaptırıldı. Yaptırılan Hacı Sadi Etkeser Cami'sinin açılışan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar ile Metin Bulut, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Sarıkaya'nın dua etmesinin ardından kılınan Cuma namazıyla birlikte cami ibadete açıldı.
(HİV-Y)

14.04.2017 17:48:00 TSI
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