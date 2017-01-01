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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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13. Ulusal Fotoğraf Yarışması

14 Nisan 2017 Cuma, 17:44
13. Ulusal Fotoğraf Yarışması

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü (AFSAK) küratörlüğünde düzenlenecek 13. Alanya Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması başvuruları devam ediyor.
Alanya Belediyesi, bu yıl 13.sünü düzenleyeceği fotoğraf yarışmasının konusunu "Her Yönüyle Alanya" olarak belirledi. Yarışma ile Alanya'nın tarihi, kültürü, sosyal yaşamı, ekonomisi, turizmi, tarımı kısacası Alanya deyince akla gelen ne varsa fotoğrafçının gözünden anlatılacak.

Sergi 20 Mayısta
Yarışmaya katılan eserler 9 Mayıs'ta seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra, sonuçlar 15 Mayıs'ta açıklanacak. Dereceye giren ve jüri tarafından sergilenmesine karar verilen eserler ise 20 Mayıs'ta başlayacak 17. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali kapsamında iskele meydanında sergilenecek.

Dereceye giren eserler ödüllendirilecek
13'üncü yarışmaya öncekilerden farklı bir anlayış ve biçim getiren Alanya Belediyesi, fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmayı, fotoğraf ve fotoğrafçı arasındaki ilişkinin niteliğinin güçlendirilmesi için fotoğrafçıyı ödüllendirmeyi, ortaya çıkan fotoğrafları ise düzenleyeceği ulusal ve uluslararası etkinliklerde kullanmayı amaçlamakta.
Yarışma sonrasında yapılacak bir programla dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verilecek. 1.lik ödülü 2 bin, 2.lik ödülü bin 500, 3.lük ödülü bin TL. olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl ilk defa sergilenecek fotoğraf sahiplerine de 100'er TL para ödülü verilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

14.04.2017 17:51:43 TSI
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