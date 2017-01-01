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Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği:

- "Bu sistem bu gömleğe dar geliyor"



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği, Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan referandumda sandıktan evet çıkması halinde ülkeyi daha güzel ve refah günlerin beklediğini söyledi.

Referandum çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği, 11 Nisanda Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk buluşmasında meydanları adeta hınca hınç doldurup taşan Şanlıurfalıların bu teveccühlerini sandığa da yansıtacağını ve Şanlıurfa'nın Türkiye'de rekor kırılacağını belirtti.

Şer odaklarının ve dış güçlerin ülke üzerindeki oyunlarının 16 Nisan'da evet kararıyla son bulacağını ifade eden Günbeği, ekonomik krizin, işsizliğin ve yoksulluğun tek çaresinin mevcut sistemin değişmesinden geçtiğini belirterek, mevcut gömleğin artık bu bedene dar geldiğini söyledi.

(Şİ-SD-Y)



14.04.2017 17:53:38 TSI

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