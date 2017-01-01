14 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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AK Parti Genel Sekreteri Gül'den bakırcılar esnafına ziyaret

14 Nisan 2017 Cuma, 17:46
AK Parti Genel Sekreteri Gül'den bakırcılar esnafına ziyaret
AK Parti Genel Sekreteri Gül'den bakırcılar esnafına ziyaret

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Lider Olgun
GAZİANTEP (İHA) - AK parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül bakırcılar esnafını ziyaret etti.
Referandum çalışmalarını sürdüren AK parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, esnaf gezilerine devam ediyor. Gül, bakırcılar çarşısı esnafını ziyaret ederek referandumda evet desteği istedi. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Gül, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Genel Sekreter Gül'e Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Avukat Hakan Kurt eşlik etti.
(LO-SD-Y)

14.04.2017 17:54:38 TSI
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