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ydınspor 1923 Menemen'den 1 puan alabildi

14 Nisan 2017 Cuma, 17:48
ydınspor 1923 Menemen'den 1 puan alabildi
Aydınspor 1923 Menemen'den 1 puan alabildi
- Menemen Belediyespor: 2 Aydınspor 1923: 2

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Spor Toto. 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aydınspor 1923, ligin 32. haftasında İzmir deplasmanında konuk olduğu Menemen Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:
4. dakikada hızlı gelişen Menemen Belediyespor atağında Erman'ın ceza sahası dışından attığı cılız şut yandan dışarıya çıktı.
7. dakikada soldan gelişen atakta Haluk ceza sahasında 2 kişiyi çalımladıktan sonra arka direğe yerden gönderdi, Mustafa Şen topu boş ağlara gönderdi: 1-0
9. dakikada Oğuzhan'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahası içersinde buluşan Tahir, topu Amir'in solundan ağlara bıraktı: 1-1
12. dakikada Mustafa Şen'in sağdan getirdiği topu arka direkte Haluk'a aktardı, Haluk'un sert vuruşu ağlarla gitmek üzereyken son anda çıkardı, dönen topu Ömer kornere attı.
20. dakikada ceza sahasına doldurulan topu Hikmet kafayla indirdi, topla buluşan Haluk'un yerden köşeye vuruşunda kaleci Evren'in bakışları arasında top filelere gitti: 2-1
25. dakikada Serkan Çalık sol kanattan getirdiği topta çaprazdan sert şutunu kaleci Evren köşede yatarak kontrol etti.
42. dakikada Aydınspor 1923'te Süleyman'ın dokunarak ceza sahasına çıkarttığı topu kapan Erman'ın sert şutu üst direğin hemen üstünden auta çıktı.
52. dakikada defansın uzun attığı pasla ceza sahasına giren Vedat, savunmaya çalımını attıktan sonra düzgün vurdu: 2-2
69. dakikada Şamil sol taraftan kale çizgisine paralel ceza sahası içine ortasında kaleye giden topu Murat Erdemir kafayla son anda kornere attı.
70. dakikada Erman'ın sert ortasında Mert Hakan, ceza sahası içerisinde kafayı vurdu, top Evren'in kucağında kaldı.
80. dakikada Haluk'un sağdan ceza sahası içine yerden göndrdiği topta Erman mutlak pozisyonda topa dokunamadı ve kademe topu uzaklaştırdı.

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Mehmet Kaan Bingül xxx, Kemal Elmas xxx
Menemen Belediyespor: Amir xx, Tayfun xx, Efe xx, Mustafa xx, Yasin xx, Samet xx, Murat xx (İbrahim dk. 70 x), Haluk xx, Erman xx (Tayfun dk. 81 x), Serkan xx (Abdullah dk. 87 ?), Hikmet xx
Teknik Direktör: Suat Kaya
Aydınposr 1923: Evren xxx, Erdi xx, Süleyman xx, İsmail xx (Serkan dk. 78 x), Ömer x (Şamil dk. 46 xx), Gürcan xx, Vedat xx, Oğuzhan xx, Berat Ali xx (Metincan dk. 88), Tahir xx, Reşo xx
Teknik Direktör: Mahmut Arslan
Goller: Mustafa (dk. 7), Haluk (dk. 25) (Menemen Belediyespor) Tahir (dk. 9), Vedat (dk. 52) (Aydınspor 1923)
Kırmızı Kart: Haluk (dk. 90+6) (Menemen Belediyespor)
Sarı Kartlar: Ömer, İsmail, Reşo, Süleyman, Vedat (Aydınspor 1923) Yasin (Menemen Belediyespor)
(MS-MB-S)

14.04.2017 17:55:22 TSI
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