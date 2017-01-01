YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TÜGVA Erzurum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eğitim brifingi

TÜGVA Erzurum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eğitim brifingi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Kahveci, Erzurum buluşması kapsamında kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Erzurum Valiliği ziyareti sonrası, vakıf çalışmaları hakkında brifing verdi.

İl Temsilcisi Kahveci, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimize teşrifi esnasında Valilik ziyaretinde bizler de TÜGVA Erzurum İl Temsilciliği olarak yaptığımız çalışmaları anlatma fırsatı bulduk. Ülkemizde nitelikli, eğitimli ve donanımlı bir gençliğin inşası için kısa zamanda yaptığımız faaliyetleri Cumhurbaşkanımıza tüm detaylarıyla aktardık. Kendisinin gençlikle alakalı talimatlarını not ettik. Göreve başladığımız ilk günkü heyecanla Başkomutanımızın bizlere verdiği talimat ve önerilerini hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



14.04.2017 17:55:40 TSI

NNNN

