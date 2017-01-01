14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ummanlı iş adamları Trabzon'da yatırım fırsatı arıyor

14 Nisan 2017 Cuma, 17:48
Ummanlı iş adamları Trabzon'da yatırım fırsatı arıyor
Ummanlı iş adamları Trabzon'da yatırım fırsatı arıyor

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Umman'dan gelen işadamları heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek karşılıklı yatırım fırsatlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleri, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ve diğer ilgililer tarafından ağırlanan Ummanlı iş adamları grubuna, bölgedeki yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgi verildi. TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'da başta turizm olmak üzere birçok konuda yatırım ve işbirliği fırsatları olduğunu vurguladı, Ummanlı iş adamlarına Türkiye'deki devlet destekleri ve yatırım olanaklarıyla ilgili bilgi verdi.
Umman heyetinde yer alan iş adamları Türkiye ile tarım, tarım teknolojisi, tarımsal ürünler, emlak, inşaat, su ürünleri, yapı malzemeleri, inşaat donanımları, petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz ve çeşitli enerji yatırımları, çeşitli tarımsal ve hayvansal ürünlerin ithalatı konularında işbirliği yapmak istediklerini belirttiler. Ummanlı işadamları ayrıca Umman'da yapılacak yatırımlarla ilgili Türk işadamlarının bilgi ve birikimlerinden faydalanmak istediklerini, bu konuda ortaklıklara da açık olduklarını vurguladılar.
(BK-ÖS-Y)

14.04.2017 17:56:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu: (2)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (2)
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

İçişleri Bakanı Soylu: (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (1)
DKİB Ukrayna Kherson Ticaret Odası'na 'Barter' önerdi
YEREL

DKİB UKRAYNA KHERSON TİCARET ODASI'NA 'BARTER' ÖNERDİ
AK Parti Trabzon Milletvekilleri Cora ve Günnar referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLLERİ CORA VE GÜNNAR REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
İçişleri Bakanı Soylu:
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:
İçişleri Bakanı Soylu: (2)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (2)
İçişleri Bakanı Soylu: (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (1)
1461 Trabzon, İlker Erdem ile sözleşme imzaladı
YEREL

1461 TRABZON, İLKER ERDEM İLE SÖZLEŞME İMZALADI
TİSKİ, 9 ilçede 10 ayrı yatırıma daha başlıyor
YEREL

TİSKİ, 9 İLÇEDE 10 AYRI YATIRIMA DAHA BAŞLIYOR
AK Parti Trabzon Milletvekilleri Balta ve Cora referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLLERİ BALTA VE CORA REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Trabzonspor, Medical Park Arena'da daha golcü
YEREL

TRABZONSPOR, MEDİCAL PARK ARENA'DA DAHA GOLCÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı