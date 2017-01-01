14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya Otizm ve Görme Engelliler Spor Kulübü dernek binası hizmete girdi

14 Nisan 2017 Cuma, 17:50
Malatya Otizm ve Görme Engelliler Spor Kulübü dernek binası hizmete girdi
Malatya Otizm ve Görme Engelliler Spor Kulübü dernek binası hizmete girdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Down Sendromlular, Malatya Otizm ile Görme Engelli Spor Kulübüne tahsis edilen yeni hizmet binalarında incelemelerde bulundu.
Down Sendromlu, Malatya Otizm ile Görme Engelli Spor Kulübü hizmet binalarının faaliyete geçmesinden dolayı düzenlenen inceleme ziyaretine Öznur Çalık'ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya'da katıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'a Yeşilyurt İlçesinde engelli vatandaşlara yönelik sürdürülen hizmetler ve yatırımlar hakkında detaylı bilgiler aktardı. Yeşilyurt Belediyesinin engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik nitelikli ve kalıcı hizmetler üretmeye ayrıcalık gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Polat, "Bizim tek hedefimiz; engelli çocuklarımızın toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim aldıkları mekanlar oluşturmaktır. Yeter ki engelli kardeşlerimizi anlamak için empati yapalım, anlamaya çalışalım, onlara karşı biraz daha fazla duyarlı davranalım ve farklılıklarının farkında olalım" diye konuştu.
Faaliyete geçen yeni hizmet binalarında down sendromlu, otizmli ve görme engelli çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenleneceğini belirten Polat, "Engelli çocuklarımızın her biri bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Engelli bireylerin gönülleri çok geniştir, sevgileri saf ve gerçektir. Bu değerli yavrularımızın sosyalleşmeleri, eğitim almaları ve diğer etkinliklerden yararlanmaları için bir nebze de olsa faydamız olduysa ne mutlu bize. Çocuklarımıza ev ortamından çıkartıp farklı bir mekanda çevreyle, toplumla buluşmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 2002 yılından itibaren insan odaklı hizmetlerin sürekli arttırılarak sürdüğünü belirterek "Engelli çocukların evlerine hapsedildiği yılları AK Parti iktidarı dönemdeki yatırımlarla ortadan kaldırdık. Engelli çocuklarımız bizim zenginliğimiz, onlar bizim meleklerimiz, onlar bizim başımızın tacıdır. Özellikle engelli kardeşlerimizin anne ve babaları ile yakınlarına saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.
Toplumun her kesimine, özellikle sosyal hizmetler alanında büyük yatırımlar yaptıklarını kaydeden Çalk, "Fiziksel ve görme engelli tüm kardeşlerimizin, ailelerinin her daim yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz. 15 yıllık dönemde kalıcı ve güzel hizmetleri engelli kardeşlerimize ulaştırdık. Engelli maaşlarından bakım maaşlarına, evde bakım hizmetlerinden istihdama kadar birçok hak verdik. Bu yatırımlarımız bütün engelli kardeşlerimizin en doğal hakkıydı. Eksik bırakılmıştı bizler tamamladık. Hükumet olarak otizm eylem planını açıkladık, down sendromlu çocuklarımızla ilgili yaptıklarımızı tüm Türkiye yakından biliyor. Türkiye olarak bu güzel yavrularımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Malatya'da ilk kez Otistik ve Down Sendromlu yavrularımızın eğitim almaları, etkinliklere katılabilecekleri, bir araya gelebilecekleri dernekler kuruldu. Biz onların farkındayız, her zaman ve her yerde yanlarındayız. Yeşilyurt Belediye Başkanımız çok önemli bir hizmetin altına imza atıyor" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yan yana binalarda hizmet verecek olan Malatya Otizm, Down Sendromlular ve Görme Engeliler Spor Kulübü Derneklerini ziyaret ederek engelli çocuklara yönelik başlatılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
(CÖ-SD-Y)

14.04.2017 17:58:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TİMAV Malatya Şubesi referandum kararını açıkladı
YEREL

TİMAV MALATYA ŞUBESİ REFERANDUM KARARINI AÇIKLADI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba spor camiasıyla bir araya geldi
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA SPOR CAMİASIYLA BİR ARAYA GELDİ
Yeşilyurt Belediyespor'a TFF'den kötü haber
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'A TFF'DEN KÖTÜ HABER
Milletvekillerinden Başkan Gürkan'a ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLLERİNDEN BAŞKAN GÜRKAN'A ZİYARET
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı:
YEREL

AK PARTİ MALATYA İL BAŞKANI HAKAN KAHTALI:
Nisan Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimle devam etti
YEREL

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMLE DEVAM ETTİ
Tarım Fuarına ziyaretçi akını
YEREL

TARIM FUARINA ZİYARETÇİ AKINI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ
&quot;Zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz&quot;
YEREL

"ZİRVEDEKİ YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"
Engelli öğrencilerden el sanatları sergisi
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN EL SANATLARI SERGİSİ
Ağbaba referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

AĞBABA REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
MİAD Üyesi Nalbant'tan büyüme değerlendirmesi
YEREL

MİAD ÜYESİ NALBANT'TAN BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZNUR ÇALIK:
CHP İl Başkanı Kiraz referandum sürecini değerlendirdi
YEREL

CHP İL BAŞKANI KİRAZ REFERANDUM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Malatya'da
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK MALATYA'DA

Büyükelçiler Darende'yi gezdi
YEREL

BÜYÜKELÇİLER DARENDE'Yİ GEZDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ MALATYA'DA
Ege Millioğulları Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında 3 altın kazandı
YEREL

EGE MİLLİOĞULLARI ÖZEL SPORCULAR TÜRKİYE YÜZME ŞAMPİYONASINDA 3 ALTIN KAZANDI
İl Başkanı Kiraz, Kılıçdaroğlu'nun mektubunu Müftü Çimen'e verdi
YEREL

İL BAŞKANI KİRAZ, KILIÇDAROĞLU'NUN MEKTUBUNU MÜFTÜ ÇİMEN'E VERDİ
Battalgazi'de asfaltlama çalışması devam ediyor
YEREL

BATTALGAZİ'DE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Evkur Yeni Malatyaspor şampiyonluğa inanıyor
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Esenlik 3 markası ile Tarım Fuarında
YEREL

ESENLİK 3 MARKASI İLE TARIM FUARINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı