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Malatya Otizm ve Görme Engelliler Spor Kulübü dernek binası hizmete girdi



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MALATYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Down Sendromlular, Malatya Otizm ile Görme Engelli Spor Kulübüne tahsis edilen yeni hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

Down Sendromlu, Malatya Otizm ile Görme Engelli Spor Kulübü hizmet binalarının faaliyete geçmesinden dolayı düzenlenen inceleme ziyaretine Öznur Çalık'ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya'da katıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'a Yeşilyurt İlçesinde engelli vatandaşlara yönelik sürdürülen hizmetler ve yatırımlar hakkında detaylı bilgiler aktardı. Yeşilyurt Belediyesinin engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik nitelikli ve kalıcı hizmetler üretmeye ayrıcalık gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Polat, "Bizim tek hedefimiz; engelli çocuklarımızın toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim aldıkları mekanlar oluşturmaktır. Yeter ki engelli kardeşlerimizi anlamak için empati yapalım, anlamaya çalışalım, onlara karşı biraz daha fazla duyarlı davranalım ve farklılıklarının farkında olalım" diye konuştu.

Faaliyete geçen yeni hizmet binalarında down sendromlu, otizmli ve görme engelli çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenleneceğini belirten Polat, "Engelli çocuklarımızın her biri bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Engelli bireylerin gönülleri çok geniştir, sevgileri saf ve gerçektir. Bu değerli yavrularımızın sosyalleşmeleri, eğitim almaları ve diğer etkinliklerden yararlanmaları için bir nebze de olsa faydamız olduysa ne mutlu bize. Çocuklarımıza ev ortamından çıkartıp farklı bir mekanda çevreyle, toplumla buluşmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 2002 yılından itibaren insan odaklı hizmetlerin sürekli arttırılarak sürdüğünü belirterek "Engelli çocukların evlerine hapsedildiği yılları AK Parti iktidarı dönemdeki yatırımlarla ortadan kaldırdık. Engelli çocuklarımız bizim zenginliğimiz, onlar bizim meleklerimiz, onlar bizim başımızın tacıdır. Özellikle engelli kardeşlerimizin anne ve babaları ile yakınlarına saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Toplumun her kesimine, özellikle sosyal hizmetler alanında büyük yatırımlar yaptıklarını kaydeden Çalk, "Fiziksel ve görme engelli tüm kardeşlerimizin, ailelerinin her daim yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz. 15 yıllık dönemde kalıcı ve güzel hizmetleri engelli kardeşlerimize ulaştırdık. Engelli maaşlarından bakım maaşlarına, evde bakım hizmetlerinden istihdama kadar birçok hak verdik. Bu yatırımlarımız bütün engelli kardeşlerimizin en doğal hakkıydı. Eksik bırakılmıştı bizler tamamladık. Hükumet olarak otizm eylem planını açıkladık, down sendromlu çocuklarımızla ilgili yaptıklarımızı tüm Türkiye yakından biliyor. Türkiye olarak bu güzel yavrularımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Malatya'da ilk kez Otistik ve Down Sendromlu yavrularımızın eğitim almaları, etkinliklere katılabilecekleri, bir araya gelebilecekleri dernekler kuruldu. Biz onların farkındayız, her zaman ve her yerde yanlarındayız. Yeşilyurt Belediye Başkanımız çok önemli bir hizmetin altına imza atıyor" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yan yana binalarda hizmet verecek olan Malatya Otizm, Down Sendromlular ve Görme Engeliler Spor Kulübü Derneklerini ziyaret ederek engelli çocuklara yönelik başlatılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

(CÖ-SD-Y)



14.04.2017 17:58:33 TSI

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