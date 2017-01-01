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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Çocuk Meclisinden halk sağlığı müdürüne ziyaret

14 Nisan 2017 Cuma, 17:59
Çocuk Meclisinden halk sağlığı müdürüne ziyaret
Çocuk Meclisinden halk sağlığı müdürüne ziyaret

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri sağlık haftası nedeniyle İl Halk Sağlığı Müdürlüğünü ziyaret etti.
Sağlık Haftası nedeniyle, İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri İl Halk Sağlığı Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sinan Öztürk'e yapılan ziyarette Çocuk Meclisi Başkanı, meclis başkan yardımcısı, meclis sekretaryası, Engelli Komisyonu, Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele ve Sağlık Komisyonu üyeleri yer aldı.
Müdür Öztürk, ziyaret için çocuk meclisi üyelerine teşekkür ederek, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün faaliyetler hakkında bilgi verdi.
(KK-RFK-Y)

14.04.2017 18:07:22 TSI
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