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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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TCDD demiryolu hatlarında otla mücadele çalışması yapacak

14 Nisan 2017 Cuma, 18:00
TCDD demiryolu hatlarında otla mücadele çalışması yapacak

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara, Eskişehir, Konya, Sakarya, Kayseri, Zonguldak, Karabük, Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı İl sınırları içinde bulunan demiryolu hatlarında 17 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında demiryolu hattında otla mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama nedeniyle vatandaşları uyardı.
Sakarya Valiliği, TCDD'nin demiryolu hatları üzerinde otla mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama kapsamında bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, konu ile ilgili olarak, "İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyon çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Ankara, Eskişehir, Konya, Sakarya, Kayseri, Zonguldak, Karabük, Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı İl sınırları içinde bulunan demiryolu hatlarında 17 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; Demir yolu güzergahı ve 10 metre yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden 10 gün sonrasına kadar vatandaşların dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" denildi.
İlaçlama programı kapsamında, 17-20 Nisan'da Ankara Marşandiz Gar sahası, Raykaynak Fabrika, Yenikent-Marşandiz, Eskişehir Hasanbey, 22 Nisan'da Ankara Marşandiz-Konya YHT Hattı, 26-28 Nisan'da Zonguldak-Karabük-Çankırı-Kırıkkale (Irmak) hattı, 29 Nisan-02 Mayıs'da Kırıkkale (Irmak)-Yozgat (Yerköy)-Kayseri-Niğde (Ulukışla) hattı, 06-11 Mayıs'ta Ankara (Marşandiz)-Konya-Eskişehir-Sakarya (Ali Fuat Paşa) YHT hattı, 13-14 Mayıs'ta Eskişehir-Ankara-Ankara (Marşandiz) hattında ilaçlama yapılacağı kaydedildi.
(BCT-RFK-Y)

14.04.2017 18:07:54 TSI
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