YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turizmciler Burhaniye'de buluşacak

Turizmciler Burhaniye'de buluşacak



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 41. Turizm Haftası'nın büyük bir coşku içinde kutlanması için hazırlıkların tamamlandığı açıklandı.

İlçe Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu Erkan Bildirici, Turizm haftasının geniş bir kitleye ulaşabilmesi amacıyla düzenlenecek olan etkinliğin bu yıl 18 Nisan'da Dutluca Mahallesi Meydanı'nda kutlanacağını söyledi. Etkinliklere Vali Ersin Yazıcı'nın da teşrif edeceğini bildiren Erkan Bildirici, ilçedeki turizmci ve vatandaşları etkinliklere katılmaya çağırarak, "Ülkemizde en hızlı gelişen hizmet sektörleri arasında yer alan turizm konusunda ilçemizde de farkındalığı artırmak, turizm etkinliğini geliştirmek, turizm bilincini her kesime duyurmak ve iç turizmi canlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

(FT-



14.04.2017 18:11:48 TSI

NNNN

