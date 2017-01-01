14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunuskent'te yedeklerin beklediği gün geldi

14 Nisan 2017 Cuma, 18:05
Yunuskent'te yedeklerin beklediği gün geldi
Yunuskent'te yedeklerin beklediği gün geldi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'nın en büyük toplu konut projesi olan 5 bin 500 konutluk Yunuskent Projesinin ilk etabında yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başlıyor. Sözleşme imzalanmayan 136 konut için 18 Nisan'da sözleşme sürecinin başlayacağını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sözleşme takviminin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için kaçırılmamasını istedi.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin ülkenin en prestijli projeleri arasında gösterdiği, Manisa'da konut sıkıntısını ortadan kaldıracak 5 bin 500 konutluk toplu konut projesinin ilk etabında asil hak sahipleriyle 1 Şubat - 7 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılan sözleşme süreci tamamlandı. Hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 90'ı sözleşme imzalarken; sözleşme imzalanmayan 113 adet 2+1, 23 adet 3+1 konut için yedek hak sahipleriyle görüşmeler başlıyor. Yedek hak sahipleri de Halil Yurtseven İlkokulu karşısındaki Halk Bankası Mesir Şubesi'ne giderek sözleşme imzalayacak. Hak sahipleri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ön peşinat dekontu, başka birinin işlemleri yapması durumunda noterden onaylı vekaletname, hak sahibinin vefatı durumunda ise varislerin veraset ilamıyla banka şubesine başvurması gerekiyor.

18-27 Nisan tarihlerinde yedeklerle sözleşme imzalanacak
18-28 Nisan tarihleri arasında yedeklerle sözleşmelerin imzalanmaya başlayacağını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TOKİ ve Yunusemre Belediyesinin resmi sitesinden de yayınlanan sözleşme takviminin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için kaçırılmamasını istedi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Akgedik Yunuskent Projemizin ilk etabında asil hak sahiplerimizle sözleşme süreci tamamlandı. 864 2+1 konuttan 751, 199 3+1 konuttan 136 hak sahibi sözleşme imzaladı. 2+1 konutlarda sözleşme imzalama oranı yüzde 87, 3+1 konutlarda ise yüzde 89,5. Bu oldukça yüksek bir oran. Ev sahibi olacak vatandaşlarıma şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sözleşme gününü kaçırmayın uyarısı
Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ise yedek hak sahiplerini uyararak şunları söyledi: "Vatandaşlarımız belirli bir program dahilinde bankaya çağrılacak. Sözleşme imzalanmayan 136 konut için toplam 250 yedek hak sahibi 18 - 27 Nisan tarihleri arasında Halk Bankası Mesir Şubesi'ne çağrılarak istediği konutu seçme ve ödeme planını belirleme imkanı tanınacak. 2+1 yedekler 18-25 Nisan, 3+1 yedekler 26-27 Nisan tarihleri arasında sözleşme imzalayacaklar. 28 Nisan tarihinde ise 1 günlük opsiyon bırakıyoruz. Süreç, konutlar tükenene kadar devam edecek. Sosyal Konutlar Müdürlüğümüz personelleri ve banka personelleri kendilerine yardımcı olacaklar. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sözleşme günü ve saatini geçirmemesini önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımız, Sosyal Konutlar Müdürlüğü (0236 246 83 92) ve Beyaz Masa (444 62 09) iletişim telefonlarından detaylı bilgi alabilirler. Heyecanla bekleyen vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun."
Bu arada yedek listelerin Yunusemre Belediyesi ve TOKİ'nin resmi internet sitelerinden ulaşılabileceği bildirildi.
(SC-Y)

14.04.2017 18:13:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Organlarıyla 6 kişiye umut oldu
YEREL

ORGANLARIYLA 6 KİŞİYE UMUT OLDU
Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Manisa'da mahalle yollarında hummalı çalışma
YEREL

MANİSA'DA MAHALLE YOLLARINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
AK Parti'li Baybatur'dan Sarıgöl'de referandum çalışması
YEREL

AK PARTİ'Lİ BAYBATUR'DAN SARIGÖL'DE REFERANDUM ÇALIŞMASI
172'nci yıla 172 öğrencili turnuva
YEREL

172'NCİ YILA 172 ÖĞRENCİLİ TURNUVA
Turgutlu HackWithMvp'17'ye ev sahipliği yapacak
YEREL

TURGUTLU HACKWİTHMVP'17'YE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Sergilerin yeni adresi Forum Magnesia
YEREL

SERGİLERİN YENİ ADRESİ FORUM MAGNESİA
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Manisa'da 2 bin 100 kişi 23 Nisan'da işbaşı yapacak
YEREL

MANİSA'DA 2 BİN 100 KİŞİ 23 NİSAN'DA İŞBAŞI YAPACAK
Manisa'da 2 bin 500 metrelik dere çalışması
YEREL

MANİSA'DA 2 BİN 500 METRELİK DERE ÇALIŞMASI
Yunusemre'de erken 23 Nisan coşkusu
YEREL

YUNUSEMRE'DE ERKEN 23 NİSAN COŞKUSU
Kulalı esnaftan 'evet' şiiri
YEREL

KULALI ESNAFTAN 'EVET' ŞİİRİ
İmar planları için teknolojik adım
YEREL

İMAR PLANLARI İÇİN TEKNOLOJİK ADIM
Çocuklar &quot;Hayvan Çiftliği&quot; ile eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR "HAYVAN ÇİFTLİĞİ" İLE EĞLENDİ
CHP Grup Başkanvekili Özel:
YEREL

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL:

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Yokuşlu mahalleye merdivenli çözüm
YEREL

YOKUŞLU MAHALLEYE MERDİVENLİ ÇÖZÜM
İsmail Türk Ortaokulu yeni görünümüne kavuştu
YEREL

İSMAİL TÜRK ORTAOKULU YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU
Başkan Mersinli: &quot;Manisa gereken cevabı pazar günü verecek&quot;
YEREL

BAŞKAN MERSİNLİ: "MANİSA GEREKEN CEVABI PAZAR GÜNÜ VERECEK"
Manisa'da 112 STK 'evet' için çalışıyor
YEREL

MANİSA'DA 112 STK 'EVET' İÇİN ÇALIŞIYOR
STK'lardan Vali Güvençer'e davet
YEREL

STK'LARDAN VALİ GÜVENÇER'E DAVET
Recep Tayyip Erdoğan'a ödül
YEREL

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÖDÜL
Turgutlu'ya yeni taksi durakları
YEREL

TURGUTLU'YA YENİ TAKSİ DURAKLARI
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı