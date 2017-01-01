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Şehit ve gazi çocukları Mehmetçik Vakfı'nda buluştu



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'ndan bakım ve öğrenim yardımı almakta olan şehit ve gazi Mehmetçiklerin çocukları, Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliği'nde bir araya geldiler.

Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitim gören ve Mehmetçik Vakfı'nın her yıl düzenlediği kültür gezilerinde tanışıp kaynaşan şehit ve gazi çocukları Furkan Albayrak, Hatice Nur Mart, Seyhan ve Emine Atmaca kardeşler ile Zeliha Dönmez, arkadaşlarının düğün töreni nedeniyle Samsun' da bir araya geldiler. Bu vesile ile bir araya gelen arkadaşlar Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Dr.(E) Kur. Alb. İbrahim Yıldırım ve Temsilcilik çalışanlarını ziyaret ettiler.

Ziyaret nedeniyle bir konuşma yapan Vakıf Temsilcisi Yıldırım, "Mehmetçik Vakfı ailesini oluşturan ve Vakfımızdan öğrenim yardımı almakta olan çocuklarımızın bizleri ziyaret etmeleri bizi son derece mutlu etmiştir. Mehmetçik Vakfı olarak onların her zaman maddi ve manevi olarak yanlarındayız. Mehmetçik Vakfı halen 8 bin 781 kişiye aylık ortalama 6 milyon 800 bin TL yardım yapmaktadır. Bu kişilerin bin 116 kişisini şehit ve gazi Mehmetçiklerimizin çocukları oluşturmaktadır. Bu çocuklarımız halen, 18 yaşını tamamlayana kadar aylık 480 TL, lise düzeyinde öğrenim görenler aylık 640 TL ve lisans düzeyinde öğretim görenler aylık 780 TL olmak üzere geri ödemesiz olarak 12 ay boyunca Mehmetçik Vakfı'nın öğrenim desteğinden faydalanmaktadırlar. Bu ödemelerin gelir kaynağını ise vatandaşlarımızın bağışları oluşturmaktadır" dedi.

Ziyarette bulunan öğrenciler de "Mehmetçik Vakfı ailesinin bir ferdi olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını, Vakfın desteği sayesinde eğitimlerine sorunsuz ve daha rahat bir şekilde devam ediyoruz. Desteklerinden dolayı Mehmetçik Vakfı'na ve bağışçılarına teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

(ED-SLH-Y)



14.04.2017 18:15:14 TSI

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