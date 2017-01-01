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AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'dan esnaf ziyareti



(Fotoğraflı)



Rukiye Yılmaz

YOZGAT (İHA) - AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Sorgun'da esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal beraberinde, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak, İl Genel Meclis Üyeleri Ali Ünlü, Mesut Kılıç ve partililer ilçe merkezinde bulunan esnafları ziyaret etti. Soysal, esnaflarla sohbet ederken, halk oylamasında esnaflardan 'Evet' oyu kullanmalarını istedi.

Tüm Türkiye'nin Pazar günü çok önemli bir seçim için sandık başına gideceğini söyleyen Soysal,"Yozgat ve Sorgun halkı daha önceki seçimlerde AK Parti'ye çok büyük destekler verdi. Bu seçimde de ben inanıyorum ki yine aynı desteği vereceklerdir. İnşallah Pazar günü yapılacak olan halk oylamasın sonucu 'Evet' kararının ardından Türkiye daha güçlü ve önü açık bir ülke konumuna gelecek"dedi.

(RY-UY-Y-)



14.04.2017 18:25:49 TSI

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