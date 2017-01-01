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Sultan Abdülhamit Han Parkı çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından başlanan Sultan Abdülhamit Han Parkı'nın yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yenidoğan Mahallesi'nde 9500 metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan Sultan Abdülhamit Han Parkı'nda betonarme uygulamaları devam ediyor. Havuz yapım çalışmalarının devam ettiği ve doğal göletin taşlarının döşendiği çalışmalarda kafeteryanın yapımına da başlandı. Çalışmaların yoğun bir tempoda devam ettiği ve ağustos ayında hizmete sunulması planlanan park alanının içerisinde şelale görünümlü, fıskiyeli süs havuzu, kafe-restaurant, çocuk oyun alanı, park çevresinde yürüyüş, koşu ve fitness aletlerinin bulunduğu alanlar, yeşil alan düzenlemeleri, piknik alanları, kamelya ve oturma bankları, otopark ve güvenlik kabini bulunuyor.

(FSİ-MET-Y)



14.04.2017 18:37:42 TSI

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