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Kartepe'de 2 bin 350 öğrenciye bisiklet dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi tarafından devam eden 3. Geleneksel Bisiklet Dağıtımları sona erdi. 2016-2017 döneminde 2 bin 350, 5. Sınıf öğrencisi bisikletlerine kavuştu.

Kartepe ilçesinde dağıttığı bisikletlerle ilkokul 5. Sınıf öğrencilerinin 3 yıldır yüzünü güldüren Başkan Üzülmez, bu yıl da çocukların ve ailelerinin mutluluklarına vesile oldu. Başkan Üzülmez'in ev sahipliği yaptığı dağıtım törenlerine Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kandaz ve yönetimleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe genelinde özel ve resmi olarak ayırım yapmadan 27 okulun 5. Sınıf öğrencilerini bisikletleriyle buluşturan Başkan Üzülmez, protokol üyeleri ile birlikte bisikletini alan öğrencilerin mutluluklarını ve heyecanını paylaştı. Üzülmez törende yaptığı konuşmasında, "Siz halkımızdan aldığımız güçle çocuklarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız için çalışıp üretmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızın, emeklerimizin karşılığını sizlerin gözlerindeki mutlulukla ile almak dünyanın en güzel duygusu. Biliyorum ki, bu bisikletler birçoğunuzun hayalini süslüyordu. Az sonra kavuşacağınız bisikletleri kasksız kullanmayın ve trafik kurallarına da mutlaka uyun. Her birinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Vatana, millete, ailenize hayırlı evlatlar olun, Hepiniz Allah'a emanet olun" dedi.

(KK-İÇ)



14.04.2017 18:39:56 TSI

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