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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Sümbül dağından karayoluna çığı düştü

14 Nisan 2017 Cuma, 18:33
Sümbül dağından karayoluna çığı düştü

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin 3478 rakımlı Sümbül Dağından karayoluna çığ düştü.
Hakkari'de bir süreden beridir etkili olan sağanak yağışlarla Sümbül Dağında çığ indi. Akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca karayoluna inen çığ, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çukurca ilçesiyle Şırnak iline gitmekte olan yolcular büyük bir tehlike atlattı. Büyük bir gürültüyle inen çığ, karayolundaki çığ tünelini aşarak karayoluna kadar ulaştı. Şans eseri o sırada kimsenin geçmemesi olası facianın önüne geçilirken, çığı görüntüleyenler ise büyük korku yaşadı.
(FT-MSA-Y)

14.04.2017 18:41:58 TSI
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