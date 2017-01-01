YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. UTSO'dan kardeş oda Dinar'a ziyaret

UTSO'dan kardeş oda Dinar'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri istişarede bulunmak üzere Dinar Ticaret ve Sanayi Odasıyla bir araya geldiler.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Heyetini Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Hakan Uyan, Meclis Başkanı Ahmet Acar, Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Dinar Ticaret ve Sanayi Odası ile önceki aylarda yapılan protokol ile kardeş oda olan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ziyaret sırasında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak devletten destek alarak çeşitli projelere imza attıklarını, iki oda tecrübelerinin karşılıklı olarak değerlendirerek ortak bir sinerji yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Uyan ise ,1995'te meydana gelen depremle birlikte çok büyük bir duraklama dönemi yaşasalar da son dönemde tüm oda üyeleri ile ortaklaşa hareket ederek kalkınmaya öncelik vermenin hedefleri olduklarını belirtti.

En kısa zamanda tekrar bir araya gelmek temenni edilerek görüşme sona erdi.

(EÖ-İK)



14.04.2017 18:42:48 TSI

NNNN

