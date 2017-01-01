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Başkan, projeleri yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Çamlıtepe'de bulunan Ömer Halisdemir Parkı'nı gezdi, park içerisinde devam eden projeleri inceledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, güne proje incelemeleriyle start verdi. Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in isminin verildiği 'Yaşam Alanı' vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriliyor. Başkan Baran da park içerisinde yapımı devam eden konferans salonunda inceleme yaptı. Proje hakkında belediye yetkililerinden bilgi alan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara yön verdiklerini belirterek, "Burası vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanabilecekleri modern bir merkez olacak" dedi.

Vatandaşlar ise Başkan Baran'a park ve merkez için teşekkür etti.

(KK-İÇ)



14.04.2017 18:49:05 TSI

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