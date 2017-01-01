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Kulaçlar minik, bayram coşkusu büyük

14 Nisan 2017 Cuma, 18:45
Kulaçlar minik, bayram coşkusu büyük
Kulaçlar minik, bayram coşkusu büyük
- Şehitkamil'de sportif organizasyonlar hız kesmiyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Minikler Kulaçlar 23 Nisan Yüzme Yarışları, 59 farklı okuldan 335 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcu velilerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği yarışlarda minik sporcular, büyük heyecan yaşadı.
Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin işbirliği içerisinde organize ettiği Minikler Kulaçlar 23 Nisan Yüzme Yarışlarında 335 minik sporcu kulaç attı. Aynı zamanda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı okul sporları minikler yüzme il birinciliği yarışlarının da sonuçlarını belirleyen organizasyona ev sahipliği yapan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, yarışlara katılan idareci, antrenör ve tribünleri dolduran sporcu velilerinin büyük takdirini kazandı.
"59 okuldan 335 sporcu öğrenci yarışlara katıldı"
Gaziantep'te her geçen gün su sporlarına olan ilginin arttığını, ifade eden Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü Cengiz Bingül, Minik Kulaçlar 23 Nisan Yüzme Yarışları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Okullarımızın büyük ilgi ve destekleriyle ilimizde özelikle altyapıda su sporları branşlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Minikler kategorisinde düzenlenen yarışlarda 59 farklı okulumuzun kulvarlardaki yerini alması, 300'ü aşkın sporcumuzun heyecan dolu yarışı, yüzme branşının geleceği adına mutluluk verici. Kurumlar arası işbirliği ile geleneksel sportif organizasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. 2 gün süreyle yoğun bir tempoda icra ettiğimiz yarışlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu tüm katılımcı okullarımızın değerli antrenörleri ve sporcularıyla birlikte yaşadık. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun destekleriyle Alleben Yüzme Havuzlarımız gerek il bazında gerekse bölgesel ve ulusal bazda yarışlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yarışlara katılan tüm minik kulaçları sergiledikleri özel performanslarından dolayı kutluyorum. Umut ediyorum ki çok uzun yıllar ilgi duydukları branşta sporu bir yaşam biçimi haline getirirler" dedi.
"Sporcularımızla birlikte büyük heyecan yaşıyoruz"
Minikler kategorisinde yarışan sporcu öğrencileriyle birlikte büyük heyecan yaşadıklarını ifade eden Özel TED Koleji Yüzme Branşı Antrenörü Emin Bay, "Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen geleneksel yüzme şampiyonları öğrencilerimizin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Sporcularımız Alleben Yüzme Havuzun nitelikli şartlarında faaliyetlere katılabilme imkanı elde ediyor. Velilerimizin yarışlara olan ilgisi, yarışlara yoğun katılım, kulvarlardan çıkan başarılı sonuçlar tahmin ediyorum ki tüm meslektaşlarım için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Yarışların başarıyla organize edilmesinde emeği geçen Şehitkamil Belediyemize ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ödül kürsüsünde büyük sevinç yaşayan minik sporcular, mutluluklarını tribünlerde yerlerini alan ve coşkulu bir şekilde kendilerini yarış boyunca yalnız bırakmayan velileri ile paylaştı.
(LO-SD-Y)

14.04.2017 18:52:55 TSI
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