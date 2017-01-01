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Yeni nesil yazar kasa zorunluluğu kalktı

14 Nisan 2017 Cuma, 18:45
Yeni nesil yazar kasa zorunluluğu kalktı
Yeni nesil yazar kasa zorunluluğu kalktı

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Yeni nesil postlu yazar kasa kullanım mecburiyetinin kaldırılmasının esnafı rahatlattığını söyledi.
Yeni nesil postlu yazar kasa kullanım mecburiyetinin kaldırıldığına ilişkin Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan açıklamanın yüz binlerce esnaf ve sanatkarı sevindirdiğini dile getiren SESOB Başkanı Beşir Köksal, açıklanan bu kararın zor durumda olan esnaf ve sanatkarı sevindirdiğini belirterek,"Karar ile eldeki yazar kasalar atıl kalmayarak ekonomiye yeniden kazandırılmış olacak. Karar ile esnafımız rahatladı. Pos cihazlı yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğunun kaldırılması ile esnafımızın üzerinden büyük bir yük kalktı ve bu kararı sevinçle karşılıyoruz" dedi.
Yeni nesil yazar kasaların, tüm işlemleri online olarak Gelir İdaresi Başkanlığına gönderebilmesi için her ay bir kullanım bedeli olduğunu ifade eden Köksal,"Eski tip yazar kasalarda böyle bir sorun yoktu. Yeni nesil yazar kasaların kendi bedelinin dışında bir de kullanım maliyeti var. Maliye Bakanımızın almış olduğu bu kararla yüz binlerce esnaf bu bedeli ödemekten kurtulacak' diye konuştu.
Esnafın yeni nesil yazar kasaya geçişi konusunda sıkıntı yaşadığını ve buna rağmen bazı esnafların yazar kasa aldığını kaydeden Köksal,"Bu karardan önce yeni nesil yazarkasa alan esnafımız, her ay kullanım bedeli ödemek zorunda kalıyor. Esnafın kullandığı cihazların veri aktarımı durdurulursa esnaf da bu bedeli ödemekten kurtulur. Madem yeni nesil yazar kasa kullanımı ihtiyari oluyor, daha önce yeni nesil cihaz alan esnafımız için de bu işlemler aynı şekilde ihtiyari olmalı'. Esnafımıza yardımcı olan ve yeni nesil yazar kaza kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak esnafı rahatlatan Maliye Bakanımız sayın Naci Ağbal ve emeği geçenlerle teşekkür ediyorum" ifadesine yer verdi.
(UY-Y-)

14.04.2017 18:53:21 TSI
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