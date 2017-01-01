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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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İzmit Kent Konseyi Nisan ayı toplantısı yapıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 18:45
İzmit Kent Konseyi Nisan ayı toplantısı yapıldı
İzmit Kent Konseyi Nisan ayı toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Kent Konseyi Nisan ayı toplantısı Cafer Kozluca başkanlığında yapıldı.
Cafer Kozluca başkanlığındaki İzmit Kent Konseyi aylık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri Mustafa Bozkurt, Orhan Sarısüleymen, Recep Altıntip, Ömer Uzun, Selman Karaaslan, Ayhan Varol, Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert, Engelli Meclisi Başkanı Bülent Cengizhan ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Adnan Metin katıldı.
Toplantıda İzmit'te kent estetiği adına yapılabilecekler, çarşı esnafına destek çalışmaları konuları görüşüldü.
(KK-İÇ)

14.04.2017 18:54:08 TSI
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