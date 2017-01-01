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Edremit Belediyesi ek hizmet binası açıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 18:49
Edremit Belediyesi ek hizmet binası açıldı
Edremit Belediyesi ek hizmet binası açıldı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için ek hizmet binasının açılışını yaptı.
Süphan Mahallesi'ndeki Hilmi Irak İlköğretim Okulunun yanındaki yeni ek hizmet binasının açılışına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ile ilçedeki kurum amirleri katıldı. Burada konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, vatandaşların hizmetin en kalitelisini hak ettiğini söyledi. Edremit Belediyesine kimlik kazandırmak için çalışmalarının sürdüğünü belirten Çiçekli, birçok projeye devam ettiklerini kaydetti. Çiçekli, "Edremit Sahil Bandı'nın çalışmalarını geçtiğimiz aylarda başlattık. Önümüzdeki birkaç ay içinde bitecek inşallah. Sadece bir sahil bandıyla Edremit'e kimlik kazandırmak mümkün değil. Tabi ki insanların oturup sohbet edebileceği, gezebileceği sosyal alanların oluşabilmesi gerekir. Biz de bunu Prestij Caddemizle hayata geçirmeyi planladık. Prestij Caddesinin yapılacağı yerleri de özellikle Hazine arazilerinden seçtik ki, ortaya çıkacak farktan kamu faydalansın. Ayrıca, dün bildiğiniz üzere 1963'ten beri hizmet veren aile sağlık merkezi binamızı yeni yerine taşıdık. Yine zabıta ve birkaç birimimizin hizmet verdiği binalarımızı da Prestij Cadde için planlanan yerde bulundukları için geçici olarak buraya taşıdık. Önümüzdeki 2 yıllık süre zarfında belediye binamızın, kaymakamlık hizmet binamızın ve diğer birimlerimizin bir arada olacağı eski Yün İplik Fabrikası arazisine planladığımız külliyemize taşınacağız" dedi.
Çiçekli, yaptığı konuşmanın ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'la birlikte binanın açılış kurdelesini kesti.
(MSA-Y)

14.04.2017 18:57:18 TSI
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