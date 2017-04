YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Kdz. Ereğli'de tempoyu artırdı

Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Teşkilatı, Pazar günü yapılacak olan halkoylaması çalışmalarını yoğun bir program çerçevesinde sürdürüyor.

AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan programlar dahilinde Uzunmehmet Mahallesi Abalı Camii önünde yapılan miting düzenlendi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, bazı yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetimi ile Uzunmehmet mahallesinde düzenlenen mitinge vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Mitingin açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Çakır, geçmişte yaşanan koalisyon dönemlerinin darbeleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, bu süreçlerde ülkenin uğradığı zararlardan söz etti.



Çakır "Türkiye kendi yazdığı senaryoda başrol oynayacak"

AK Parti iktidarlarında, 15 yılda yapılan hizmetleri de anlatan Çakır, şunları söyledi: "2002'de AK Parti iktidara geldi, krizlerle boğuşan Türkiye'de nefes almaya çalıştık. Sağlık alanında Devlet Hastaneleri ile SSK Hastanelerini birleştireceğiz, herkes eşit sağlık hizmeti alacak dedik. Ayağa kalktılar, bugün hayır diyenler o gün de hayır dediler. Bunlar zaten bu devletin, milletin yararına ne yapılsa hep hayır dediler. Hastaneleri birleştirdik. Sağlık sistemi çöker dediler. Çöktü mü? Çökmedi, hamdolsun dörtdörtlük gidiyor. Kendilerini yalnız hisseden engellilerimiz vardı. Hem engellilerimize, hem yaşlılarımıza, hem de bunlara bakanlara ekonomik destek veriyoruz. Allah'a hamdolsun engelli ve yaşlılarımızı topluma kazandırdık. Türkiye'de uçaklara sadece zenginler binerdi, ama artık otobüs bileti fiyatına uçakla seyahat etme özgürlüğü var. Cumhuriyet tarihinde, 80 yılda yapılan karayolundan daha fazlasını 15 yılda yaptık. Artık vatandaşımızın bir kıymeti var, bir değeri var. Eskiden IMF geliyordu, Başbakanlarımıza ayar veriyordu. Borç alan, emir alır. Allah'a hamdolsun IMF'nin parasını verdik, ülkemizden gönderdik. Artık özgürüz. Milli ordu, güçlü ordu, güçlü Türkiye diyorduk; bir insansız hava aracımız yoktu. Amerika'dan, İsrail'den istihbarat desteği bekliyorduk. Siz bakın orada terörist var mı diyorduk. Varsa yok dediler, yoksa var dediler, gittik boş dağlara taşlara bombaları attık, hem ekonomik anlamda paralarımız gitti hem de terörün belini kıramadık. 30 bin şehit verdik. Doğuda karakollarımız vardı, bir saldırıda delik deşik olurlardı. Her saldırıda 30-40 şehit verdiğimiz Aktütün karakolunu hatırlıyoruz. Ama bugün ekonomik durumumuz iyi olunca kalekollar yaptık, hepsi savunmalı. Şimdi hiçbir kalekolumuza saldıramıyorlar. Artık Türkiye başkalarının yazdığı senaryolarda figüranlık, yardımcı roller oynayacak bir ülke değil; kendi yazdığı senaryolarda başrol oynayacak bir Türkiye'dir Allah'a şükür.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize neyi getirecek? Çift başlılık olan her yerde mutlaka restleşme olur. İşte o restleşme olduğu gün onu çözmek çok daha zor. Bugünden aynı Muhtar gibi, aynı Belediye Başkanlığı gibi kesintisiz 5 yıllığına, tek başına iş başına Cumhurbaşkanı getireceğiz. Hem de en az yüzde 50+1 oy ile. Bundan sonra koalisyonlar seçimden önce yapılacak. Göreceksiniz, eğer Cumhurbaşkanı sağcı ise yardımcılarından biri yada kabinesinde solcular da olacak. Artık tam anlamıyla bütünleşeceğiz. Bu bir yönetim sistemidir, bundan sonra koalisyonlar olmayacak. Sizlerden sandıklardan güçlü bir 'Evet' çıkararak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmanızı istiyoruz."



Uysal: "Gelsinler de Karadeniz'e döksünler!"

Mitingde konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, "Biz inanıyoruz ki ülke genelinde 'Evet' oylarıyla sandıklar patlayacak" dedi. Uysal, şu ifadelere yer verdi: "Ülkesini ve vatanını seven, devletin bekası için çalışan herkese teşekkür ediyorum. 16 Nisan çok önemli. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, inşallah sizlerin 'Evet' oylarıyla sandıktan geçecek. Buna eminiz. Bu yüzden biz belediye olarak sizlere yüzme kursu açmıyoruz, sizlere bot, sandal almıyoruz, hadi gelsinler de Ereğli'de Karadeniz'e döksünler. Evet çıkacak, Türkiye kazanacak. Bizler yüzme derslerimizi 16 Nisan'dan sonraya erteledik. Hiç kimse denize düşmeyecek. Sizler, vereceğiniz 'Evet' oylarınızla Milletvekillerini ve hükümeti seçmeye var mısınız? Gençlerimiz, çocuklarımız çok heyecanlılar. Abalılar, bugünden çocuklarınızı hazırlayın. Meclis gençleşsin, 70 yaşındakilerden kurtulalım. Vesayet odakları kalksın diye 'Evet' diyor muyuz? İstikrar için, büyük Türkiye için, gelecek nesiller için, koalisyonlardan kurtulmak için, güçlü hükümet için, bugünkü sorunları torunlarımıza bırakmamak için 'Evet' diyor muyuz? Biz inanıyoruz ki ülke genelinde de 'Evet' oylarıyla sandıklar patlayacak. Bizler Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethetti, bir çağı kapattı bir çağı açtı. Bizler bundan dolayı 18 yaşa 'Evet' diyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Bizim ülkemizin karışmasını ve yerinde saymasını isteyen vesayet odaklarına, Avrupa'ya, PKK'ya, FETÖ'ye, bizim ileri gitmemizi istemeyenlere karşı bizler sandıkta 'Evet'leri patlatacağız. 16 Nisan'da sandığa gidip 'Evet'e basarak bütün dünyaya, bütün mazlumlara 'Evet' ile cevabımızı vereceğiz. Tek millet için 'Evet' mi? Tek bayrak için 'Evet' mi? Tek vatan için 'Evet' mi? Tek devlet için 'Evet' mi? Ereğli 'Evet' diyor, Türkiye 'Evet' diyor. Sizler olduğunuz müddetçe bizleri kimse yenemez, kimse bize boyun büktüremez."

Uysal'ın miting alanını dolduran vatandaşlara yönelttiği tüm sorular, hep bir ağızdan yüksek bir sesle 'Evet' şeklinde yanıtlandı. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, beraberindeki partililerle birlikte Çaylıoğlu halk pazarını da ziyaret etti. Çaylıoğlu'nda büyük bir ilgiyle karşılanan Çakır, esnafa 'bereketli kazançlar' temennisinde bulunarak, Anayasaya değişikliğini öngören halk oylamasında 'Evet' desteği istedi. Çaylıoğlu'nun ardından Kandilli beldesine geçen Çakır ve partililer, burada da büyük bir coşkuyla karşılandı. Çakır, partisinin Kandilli Belde Teşkilatı tarafından hazırlanan programda kalabalık bir vatandaş topluluğuna hitap ederek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek istedi.

14.04.2017

