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5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı

- Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında savcılık talimatı zile düzenlenen operasyonda Bylock haberleşme sistemi kullandığı tespit edilen 5 kişi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi adli makamlara sevk edildi.

Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edilen 5 kişiden S.Ş. İ.P. S.E. ve V.T. tutuklanırken, Y.E. isimli şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(BT)



14.04.2017 20:06:49 TSI

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