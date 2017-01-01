5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı
- Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında savcılık talimatı zile düzenlenen operasyonda Bylock haberleşme sistemi kullandığı tespit edilen 5 kişi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi adli makamlara sevk edildi.
Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edilen 5 kişiden S.Ş. İ.P. S.E. ve V.T. tutuklanırken, Y.E. isimli şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(BT)
14.04.2017 20:06:49 TSI
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