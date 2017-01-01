15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muratpaşa Yaşlıevi'nde masallar heybeden çıkıyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 09:08
Muratpaşa Yaşlıevi'nde masallar heybeden çıkıyor
Muratpaşa Yaşlıevi'nde masallar heybeden çıkıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Falez-2 Park'ta yer alan Yaşlı Evi'nde, masallar kaldığı yerden devam ediyor. Yaşlı Evi'nin bahçesinde, masal ağacının altında her pazartesi saat 14.00'de gönüllü eğitmen Duygu Kıvırcık, heybesinden çıkardığı masalları deneyimli kent sakinlerine anlatacak.
Muratpaşa Belediyesi, cep telefonlarının, tablet bilgisayarların, sosyal paylaşım ağlarının 7'den 70'e herkesi sarmaladığı bir dönemde tozlu raflardan masalları yeniden indirdi. Her pazartesi saat 14.00'de Yaşlı Evi'nin, üyelerinin verdiği isimle Gönül Bahçesi'nin bahçesinde masal ağacının altında gönüllü eğitmen Duygu Kıvırcık, "Bir varmış bir yokmuş" diyerek heybesinden çıkaracağı masalları, deneyimli kent sakinlerine anlatacak.
Yaşlı Evi'nin üyeleri ise, hatırladıkları ya da öğrendikleri masalları, Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın sosyo-kültürel ve maddi imkanları en kısıtlı iki bölgesi Zeytinköy ve Ermenek'te bulunan Bilim Eğitim Merkezi'nin çocuklarına anlatacak. Eğitim ve Bilim Merkezlerinden çocuklar haftanın farklı günlerinde Antalya'nın en güzel manzarasına sahip Yaşlı Evi'ne gelecek ve büyüklerinin o hafta dinlediği masalı onlardan dinleyecek.
(AA-

15.04.2017 09:16:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
Antalya'da kuyumcu cinayetinde 3 tutuklama
YEREL

ANTALYA'DA KUYUMCU CİNAYETİNDE 3 TUTUKLAMA
&quot;Türkiye'nin üniter yapısını kimseye bozdurmayız&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINI KİMSEYE BOZDURMAYIZ"

&quot;Türkiye, Avrupa'nın emniyet sibobudur&quot;
YEREL

"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EMNİYET SİBOBUDUR"
13. Ulusal Fotoğraf Yarışması
YEREL

13. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
Korkuteli'de Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu
YEREL

KORKUTELİ'DE ENGELLİ AİLELER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KURULDU
Öğrenciler'den Huzurevi ziyareti
YEREL

ÖĞRENCİLER'DEN HUZUREVİ ZİYARETİ
Alanya'da terör operasyonu
YEREL

ALANYA'DA TERÖR OPERASYONU
Antalya'ya hayvan borsası kuruluyor
YEREL

ANTALYA'YA HAYVAN BORSASI KURULUYOR
Kutlu Doğum'da &quot;Hz. Peygamber ve Güven Toplumu&quot; işlenecek
YEREL

KUTLU DOĞUM'DA "HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU" İŞLENECEK
&quot;Rusya'dan çok sayıda turisti Antalya'da ağırlayacağız&quot;
YEREL

"RUSYA'DAN ÇOK SAYIDA TURİSTİ ANTALYA'DA AĞIRLAYACAĞIZ"
Alanya Belediyesi lokum ve limonata dağıttı
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ LOKUM VE LİMONATA DAĞITTI
Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmen sandık başına gidiyor
YEREL

ANTALYA'DA 1 MİLYON 636 BİN 742 SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR
Başkan Türel'den sandık çağrısı
YEREL

BAŞKAN TÜREL'DEN SANDIK ÇAĞRISI
AEDAŞ halk oylamasında kesintisiz enerji için sahada
YEREL

AEDAŞ HALK OYLAMASINDA KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN SAHADA
Masa tenisi: Türkiye Üniversiteler Şampiyonası
YEREL

MASA TENİSİ: TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ŞAMPİYONASI
Başkan Uysal: &quot;Parti seçmiyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "PARTİ SEÇMİYORUZ"
Antalya'da eğitimini bitiremeyen kadınlar okula &quot;online&quot; dönecek
YEREL

ANTALYA'DA EĞİTİMİNİ BİTİREMEYEN KADINLAR OKULA "ONLİNE" DÖNECEK
&quot;Evet&quot; standını yıkan ailenin gözaltına alınması
YEREL

"EVET" STANDINI YIKAN AİLENİN GÖZALTINA ALINMASI
Referandumda kesintisiz enerji hazırlıkları
YEREL

REFERANDUMDA KESİNTİSİZ ENERJİ HAZIRLIKLARI
İsmail Baha Sürelsan anıldı
YEREL

İSMAİL BAHA SÜRELSAN ANILDI
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Türel: &quot;Artık direksiyonda millet var&quot;
YEREL

TÜREL: "ARTIK DİREKSİYONDA MİLLET VAR"
Muratpaşa'da yüzde 90 memnuniyet
YEREL

MURATPAŞA'DA YÜZDE 90 MEMNUNİYET
EN ÇOK OKUNANLAR
Kız arkadaşıyla hastaneye giden Ali Bülbül ortadan kayboldu
GÜNDEM

ALİ, HASTANEDE SIR OLDU!

 1
  • 2 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?
  • 3 Yargıtay, Özgecan davasında kararını verdi
  • 4 Ünlü şarkıcı Beyoğlu'nda fena yakalandı!