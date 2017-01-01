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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Evlilik okulu, evlenecek çiftlere rehber oluyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 09:16
Evlilik okulu, evlenecek çiftlere rehber oluyor
Evlilik okulu, evlenecek çiftlere rehber oluyor

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile faaliyete geçirilen Evlilik Okulu, evlenecek olan çiftlere rehber oluyor.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen proje kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki Evlilik Okulu'ndaki derslere çiftler yoğun ilgi gösteriyor. Okula gelen evlilik arifesindeki çiftler, uzman psikolog tarafından iletişim, hukuk ve sağlık alanında bilgilendiriliyor. Ailenin milli, manevi ve toplumsal önemini yeni evlenecek çiftlere anlatıp gelecekte doğabilecek sorunlara engel olma, evlilikte iletişim konusunda bilinci artırma, aile yönetimi ve eş uyumu konusunda bilgilendirmeler yapmak amacıyla açılan okulda, mutlu, huzurlu ve sağlıklı evliliğin temelleri atılmaya çalışılıyor.
Evliliğin ve aile olmanın önemini her platformda dile getiren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Türk milleti gücünü aile bağlarından alan bir millettir. Ne yazık ki, boşanma oranları her geçen gün artıyor. Faaliyete geçirdiğimiz okul sayesinde karı koca adaylarının gelecekte mutlu olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Evliliklerde karı koca ilişkisinin sağlıklı zeminlerde olması lazım. Okulumuzda, aile içi iletişim, kriz yönetimi, empati, aile içinde sağlık, anne baba olma konusunda bilgilendirme yapılıyor, mutlu olmanın yolları öğretiliyor. Evlenecek tüm çiftlerimizi huzurlu ve mutlu evlilikler ve yeni nesiller için okulumuza davet ediyoruz " dedi.
Belediye yetkilileri, evlilik okuluyla ilgili olarak 321 73 21 numaralı telefondan daha detaylı bilgi alınabileceğini söylediler. Evlilik okulunda derslerin her Cumartesi 17.00- 20.00 saatleri arasında yapıldığı kaydedildi.
(KK-İÇ)

15.04.2017 09:24:47 TSI
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