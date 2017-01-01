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Akçakoca Sanayi çarşısı temizlendi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri, İtfaiye ve Fen İşleri Müdürlüğünden oluşan ekiple merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan mahallelerde kaldırım ve yollar su ile temizliyor.

Akçakoca'da itfaiye ekiplerince tazyikli su ile yıkanan yollar, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce de temizleniyor. Yıkanan sokaklar tozdan ve çamurdan temizlendiği gibi, daha temiz ve hijyenik oluyor. Daha temiz ve daha güzel bir Akçakoca için var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Akçakoca Belediyesi biran bile durmadan milletimizin refahı için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. İlçemiz her şeyin en iyisine layık, bu şiar ile çalışıyoruz. Temizlik İşleri, Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüklerimizin birlikte yürüttüğü detaylı mıntıka temizliği Bahadır Yalçın caddesi ve sapak sanayi sitemizde devam etti. Tüm personelime teşekkür ediyorum. Her şey Akçakoca için" diye belirtti.

(TT-AY)



15.04.2017 09:29:05 TSI

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