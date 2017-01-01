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Akçakoca Zakkumlarla süsleniyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler birimi bahar ayının gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçede her cadde ve sokakta yaptığı çalışmalarla Akçakoca'ya farklı ve renkli bir görüntü kazandıran Park ve Bahçeler birimi, Hacıyusuflar mahallesi İstanbul caddesi orta refüj üzerine zakkum bitkileri ekmeye başladı. İlçe genelinde gerçekleşen ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları kapsamında sokaklar ve orta refüjler estetik bir görünüme kavuşuyor.

(TT-AY)



15.04.2017 09:33:53 TSI

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