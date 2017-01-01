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Küpesiz hayvanların küpelenmesi için yeni bir şans



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu büyükbaş ve küçükbaş hayvanları küpesiz olan yetiştiricilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar hayvanlarını küpeletmeleri durumunda herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını bildirdi.

Daha önce herhangi bir nedenle hiç küpe takılmamış büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tanımlama mevzuatımızda yapılan geçici değişiklik ile küpeletmeleri için yeni bir hak verildi. Bu nedenle herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların 31 Aralık 2017 tarihine kadar küpelenerek kayıt altına alınması gerekiyor. Gerek yetiştiricilerin bireysel başvurusu, gerek ise aşılama ve küpeleme döneminde Veteriner Hekimler tarafından tespit edilen sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanlar küpelenerek yetiştiricilerin mağduriyeti giderilecek.

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu "Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları küpesiz olan yetiştiricilerimizin 31 Aralık 2017 tarihine kadar hayvanlarını küpeletmeleri durumunda herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır'' dedi.

(AY)



15.04.2017 09:34:07 TSI

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